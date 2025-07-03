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Silivri'de Orman Yangını: 100 Hektar Alan Zarar Gördü

Silivri'deki orman yangınında 100 hektar alan zarar gördü, ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 03.07.2025 20:56
Güncelleme Tarihi: 03.07.2025 20:56
Silivri'de Orman Yangını: 100 Hektar Alan Zarar Gördü

Silivri'de Ormanlık Alanda Yangın!

İstanbul'un Silivri ilçesinde, Çanta Balaban Mahallesi'nde çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor. Saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, yaklaşık 100 hektar ormanlık alanın zarar görmesine neden oldu.

Olay yerine intikal eden ekipler, havadan ve karadan yangına müdahale ediyor. Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından müdahale gerçekleştiriliyor. Bölgeye itfaiye araçları, kepçeler ve su tankerleri gönderilirken, bölge halkı traktörleri ile itfaiye ekiplerine destek olmak için bölgeye gitti.

Valilik ve İBB'den Açıklamalar

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, yangına müdahale için toplam 691 personel, 7 uçak, 3 helikopter, 21 arazöz, 22 tanker ve 56 itfaiye aracının görev yaptığı bildirildi. Ayrıca yangın nedeniyle Çanta Mahallesi'nde 50 hane tedbir amaçlı boşaltıldı.

Vali Davut Gül, yangın söndürme çalışmalarını yerinden takip ederek, bilgi aldı. Yangın söndürme çalışmalarında Kızılay ekipleri de vatandaşlara yardım için bölgeye göndermiştir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi de, otluk alanda başlayan ve rüzgarla birlikte ormanlık alana ulaşan yangına müdahale için 31 araç ve 105 personel ile çalışmalara katıldığını duyurdu.

Yangının sebebi araştırılırken, jandarma ekipleri bazı yerleşim alanlarını güvenlik amacıyla tahliye etti. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için yoğun çabaları sürmektedir.

Silivri'de, ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Silivri'de, ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Silivri'de, ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Silivri'de, ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

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