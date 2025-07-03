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Silivri'de Orman Yangını: Yangın Söndürme Ekipleri Seferber Oldu

Silivri'deki ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ve 2 yangın söndürme uçağıyla müdahale ediliyor.

Yayın Tarihi: 03.07.2025 16:29
Güncelleme Tarihi: 03.07.2025 16:29
Silivri'de Orman Yangını: Yangın Söndürme Ekipleri Seferber Oldu

Silivri'de Orman Yangını Başladı

Silivri'nin Çanta Mahallesi'nde, tarım arazileri ve yerleşim alanlarına yakın bir noktada ormanlık alanda yangın çıkmış durumda. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Yangına Müdahale Devam Ediyor

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 2 yangın söndürme uçağı da yangınla mücadelede aktif olarak görev alıyor.

Yangının geniş bir alana yayıldığı bildiriliyor. İtfaiye ve hava destekli ekiplerin, yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ettiği belirtiliyor.

Silivri'de, ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediliyor.

Silivri'de, ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediliyor.

Silivri'de, ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediliyor.

Silivri'de, ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediliyor.

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