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Silivri'de Uyuşturucu Operasyonunda 2 Tutuklama

Silivri'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 17:54
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 17:54
Silivri'de Uyuşturucu Operasyonunda 2 Tutuklama

Silivri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyon, uyuşturucu madde satışı ve ticaretini engellemeye yönelik gerçekleştirildi.

Operasyonda, B.Ç. (30) üzerinden 1,08 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ekipler, daha sonra Piri Mehmet Paşa Mahallesi’ndeki bir adresi hedef alarak E.D. (23), T.D. (31) ve G.D. (52) isimli şüphelileri gözaltına aldı. Bu adreste yapılan aramada toplam 36,17 gram taş kokain ve 6,12 gram esrar bulundu.

B.Ç, emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden E.D. ve T.D, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan tutuklanırken, G.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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