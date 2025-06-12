Simav'da Son 1,5 Ayda 1250 Deprem Kaydedildi

Simav'da Deprem Sarsıntıları Arttı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muzaffer Özburan, Simav ilçesinde 2025 yılının başından beri 1350 deprem kaydedildiğini belirtti. Özburan, "Bu sarsıntıların 1250'si son 1,5 ayda gerçekleşti," dedi.

Sismik Hareketlilik Devam Ediyor

Özburan, 21 Nisan'da meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki sismik hareketliliğin sürdüğünü vurguladı. Son olarak 10 Haziran'da gerçekleşen 4,5 büyüklüğündeki deprem birçok yerden hissedildi. 21 Nisan'dan sonra kaydedilen depremler arasında en büyüğü 4,6 olarak belirlendi.

Deprem Fırtınası Tehlikesi

Özburan, bölgede yaşanan sismik hareketliliğin bir "deprem fırtınası" olduğunu belirtti ve bu durumun devam edebileceği uyarısında bulundu. "Oldukça fazla sarsıntı olduğu için buna 'deprem fırtınası' diyebiliriz," ifadelerini kullandı.

Jeotermal Etki İhtimali

Ayrıca, depremlerin jeotermal kökenli olabileceğine de değinen Özburan, "İncelediğimizde, literatürde 4,5 büyüklüğe varan depremlerin meydana geldiğini biliyoruz. Simav'daki depremlerin jeotermal kökenli olabileceğini düşünüyoruz," dedi. Bölgedeki sismik hareketliliğin güncel diri fay haritasında görünmediğini, ancak depremlerin Naşa Fay Zonu ile aynı uzanımda gerçekleştiğini söyledi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde 2025 yılının başından beri 1350 deprem gerçekleştiği kaydedildi. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muzaffer Özburan (fotoğrafta), Simav'da meydana gelen depremlerle ilgili açıklama yaptı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde 2025 yılının başından beri 1350 deprem gerçekleştiği kaydedildi. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muzaffer Özburan (fotoğrafta), Simav'da meydana gelen depremlerle ilgili açıklama yaptı.