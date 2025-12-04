Simge Kodalak Cinayeti: Mahkeme ATK Raporunu Bekliyor

Sakarya'da müzisyen koca tarafından öldürülen Simge Kodalak davasında mahkeme, sanığın akıl sağlığını belirleyecek ATK raporunu bekleyerek duruşmayı erteledi.

Yayın Tarihi: 04.12.2025 12:18
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 12:20
Adli Tıp incelemesi için duruşma ertelendi

Olayın yaşandığı Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde görülen davada mahkeme heyeti, sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespitine yönelik Adli Tıp Kurumu (ATK) raporunun beklenmesine karar verdi ve duruşmayı erteledi.

Reisler Göleti mevkisinde 30 Aralık 2024'te gerçekleşen olayda, emniyete gelen İ.K., 12 yıllık eşi Simge Kodalak'ı (31) öldürdüğünü itiraf etti. Yapılan araştırmada, kadının boyun bölgesinde delici alet yarası bulunduğu belirtilen cesede ulaşıldı.

Simge Kodalak'ın cenazesi, Erenler ilçesi Çaykışla Mahallesi Merkez Cami'de kılınan namazın ardından defnedildi. Olayın ardından şüpheli koca tutuklandı.

Yargılama sürecinde sanık İ.K., Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde dördüncü kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya sanık ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, dosyadaki diğer eksikliklerin giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

