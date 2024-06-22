Şimşek açıkladı: Bahşiş ve motokurye gelirlerinde yeni düzenleme! İşte detaylar

Hazine ve Maliye Bakanlığı, sektörlerin talepleri doğrultusunda bahşiş gelirleri ve motokurye faaliyetlerinin vergilendirme usullerinde değişiklik yapmaya karar verdi. Bu düzenlemelerle birlikte yeni bir vergi getirilmeden, mevcut vergilendirme prosedürlerinde kolaylık sağlanacak.

Gelir Vergisi Kanunu'na göre, yiyecek-içecek sektöründe toplanan bahşişlerin işverenlerce çalışanlara dağıtılması durumunda bu ödemeler, ücretin bir parçası olarak değerlendirilerek vergiye tabi tutuluyor. Ancak, kredi kartı ve banka kartı gibi ödeme sistemlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte bahşişler de kartla verilmeye başlandı. Bu durumda, bahşişler hizmet bedelinin matrahına dahil edilerek KDV'ye tabi oluyor.



BAHŞİŞ GELİRLERİ KDV DIŞINDA KALACAK



Gelir Vergisi Kanunu'na göre, yeme-içme sektöründe toplanan bahşişlerin işverenlerce çalışanlara dağıtılması durumunda ödenenler, ücretin bir parçası olarak değerlendirilerek vergiye tabi tutuluyor. Ancak, kredi kartı ve banka kartı gibi ödeme sistemlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte bahşiş ödemeleri de kartla yapılmaya başlandı. Bu durumda, bahşişler servis ücretinin matrahına dahil edilerek KDV uygulanıyor.



Sektör temsilcilerinin kolaylık taleplerine karşılık Bakanlık, konuyu diğer ilgili bakanlıklarla birlikte inceledi. Uluslararası örnekler incelenerek, kartla ile yapılan bahşişlerin ayrı gösterilmesi ve KDV'ye dahil edilmemesi kararlaştırıldı.



ÇALIŞANLARA DAĞITILAN BAHŞİŞLERDE YENİ DÜZENLEME



Hazırlanan taslak düzenlemeye göre, bahşiş hizmet bedelinin yüzde 10'unu aşmaması şartıyla ayrı gösterilecek. Bu ödemeler, banka hesaplarında toplanarak tamamı çalışanlara dağıtılacak. Asgari ücretin aylık brüt tutarına kadar olan bahşiş ödemeleri, normal ücret geliriyle ilişkilendirilmeyecek ve yüzde 10 oranında vergilendirilecek. Bu şekilde verilen bahşişler, işveren tarafından hizmet bedeline dahil edilmeyecek ve KDV'ye tabi tutulmayacak.



YEME-İÇME SEKTÖRÜNDE YENİ DÜZENLEMELER



Yeni düzenleme, yiyecek-içecek işletmeleri, paket servis hizmeti sunanları ve otel gibi konaklama işletmelerini kapsayacak. Konaklama işletmelerinin yeme içme hizmeti sunan birimleri de bu kapsamda değerlendirilecek. Ayrıca, iş ve sosyal güvenlik mevzuatında sigorta primi ve kıdem tazminatları açısından destekleyici düzenlemeler yapılacak.



MOTOKURYELER İÇİN VERGİ KOLAYLIKLARI



Motokurye faaliyetlerinden elde edilen kazançların vergilendirilmesinde de kolaylık sağlanacak. Kuryeler, bir işverene bağlı olarak çalışmaları halinde gelirleri ücret olarak vergilendirilecek. Bağımsız çalışan kuryelerin ise ticari kazançları KDV kapsamına girecek.



DEFTER TUTMA ZORUNLULUĞU KALKIYOR



Yeni düzenlemeyle, ticari kazanç mükellefi olan motokuryelere yapılan ödemelerden belli oranda kesinti yapılacak. Bir takvim yılı içinde elde ettikleri gelirlerin 3 milyon lirayı aşmaması durumunda bu kesinti nihai vergi olacak. Bu uygulamaya geçen kuryelerin defter tutma, belge düzenleme, geçici ve yıllık beyanname verme gibi yükümlülükleri olmayacak. Ayrıca, hizmet ifaları KDV'den de muaf tutulacak.

