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Şimşek: Fitch'in Not Artışı Türkiye Ekonomisinin Gücünü Yansıtıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, döviz piyasasındaki dalgalanmanın geçici olduğunu belirterek, "Politikalarımızı sürdürme ve yapısal reformları uygulama konusundaki kararlılığımız devam ediyor" açıklamasında bulundu.

Yayın Tarihi: 11.03.2024 12:28
Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 12:28
Şimşek: Fitch'in Not Artışı Türkiye Ekonomisinin Gücünü Yansıtıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: "Fitch'in Türkiye Kredi Notu Artışı Ekonomi Politikalarımızın Gücünü Yansıtıyor"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu bir kademe artırarak B+'ya yükseltmesinin ardından döviz piyasasındaki oynaklığın geçici olduğunu belirtti. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Şimşek, Merkez Bankası'nın enflasyon beklentilerini kontrol altında tutmaya kararlı olduğunu ve maliye politikasını sıkılaştırmaya devam edeceklerini vurguladı.

Bakan Şimşek, Fitch'in not artışının uygulanan ekonomi politikalarının gücünü yansıttığını belirterek, politikaları sürdürme ve yapısal reformları uygulama konusundaki kararlılıklarını vurguladı. Fiyat istikrarının birinci öncelikleri olduğunu ifade eden Şimşek, enflasyondaki düşüşe destek olmak amacıyla maliye politikasını sıkılaştırmaya devam edeceklerini söyledi.

Türkiye'nin cari açığının beklentilerin üzerinde bir toparlanma gösterdiğine dikkat çeken Şimşek, GSYH'ye oranla cari açığın yüzde 3'ünün belirgin bir şekilde azaldığını belirtti. Ayrıca, bankacılık sistemindeki TL mevduatın toplam mevduat içindeki payının arttığını ve programlarına olan güvenin artmasıyla bu eğilimin devam edeceğini belirtti.

Bakan Şimşek, fiyat istikrarını sağlamanın zaman alacağını belirterek, verimlilik ve rekabet gücünü artıracak reformlar için yerel seçimlerin ardından seçimsiz uzun bir dönemin olacağına dikkat çekti.

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