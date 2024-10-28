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Sinan Ateş Cinayeti Davasında Yeni Gelişmeler

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayeti davasında sanıklar 6 Şubat'ta hakim karşısına geçecek.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 11:56
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 11:56
Sinan Ateş Cinayeti Davasında Yeni Gelişmeler

Sinan Ateş Cinayeti Davası

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin yürütülen 22 sanıklı davada, dosyası ayrılan sanıklar Mustafa Ensar Aykal ve Serdar Öktem'in yargılanmasına 6 Şubat 2025'te başlanacak.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Gelişmeler

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi, 10 Ekim tarihli karar duruşmasında, sanık Öktem ve Aykal hakkında "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" ve Aykal için "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak" suçlarından açılan davaların ayrılmasına karar verdi. Mahkeme, sanıkların cep telefonlarının şifrelerini vermekten imtina etmeleri ve bu şifrelerin temini için ABD'den adli yardım talebine verilecek yanıtın bir yıldan fazla sürede geleceği gerekçesiyle sürüncemede kalmaması adına bu adımı attı.

Sanıkların Yargılanma Süreci

Öktem ve Aykal, ayrılan dava dosyasıyla birlikte 6 Şubat 2025'te ilk kez hakim karşısına çıkacaklar.

Davanın Geçmişi ve Diğer Sanıklar

Mahkeme, cinayetle bağlantılı olan tetikçi Eray Özyağci, motosiklet sürücüsü Vedat Balkaya ve keşif yapan Suat Kurt'a, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermişti. Müşteki Selman Bozkurt'a yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ise 13 yıl hapis cezası verilmiştir.

Özyağci, ayrıca ruhsatsız tabanca bulundurmak ve taşımaktan 1 yıl 6 ay hapse çarptırılmıştır. Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş, "tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almışlardır.

Mahkeme, sanık Aşkın Mert Gelenbey, Murat Can Çolak ve Emre Yüksel'in 18'er yıl, Mustafa Uzunlar'ın ise 15 yıl hapis cezasına çarptırıldığını duyurdu. Alper Atay, "suçluyu kayırma" suçundan 2 yıl hapis cezası aldı.

Dava kapsamında Zekeriya Asarkaya ve diğer birçok sanık beraat etse de, sanık Emre Günay hakkında "suçluyu kayırma" suçundan ihbarda bulunulmasına hükmedilmiştir. Mahkeme, Öktem'in serbest bırakılmasına, Aykal’ın ise tutuklu olarak yargılanmasına karar vermiştir.

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