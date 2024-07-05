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Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten sert tepki: "Kumpas tiyatrosu sonlandı!"

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in cinayet davası kapsamında 22 sanıktan 10'u tahliye edildi. Alınan ara karar sonrası, Ayşe Ateş'ten sert bir açıklama geldi. Mahkeme kararlarını eleştiren Ateş, adalet arayışlarının devam edeceğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 05.07.2024 17:29
Güncelleme Tarihi: 05.07.2024 17:29
Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten sert tepki: "Kumpas tiyatrosu sonlandı!"

Ayşe Ateş, Sinan Ateş'in davasıyla ilgili olarak mahkemeye yönelik sert eleştirilerde bulundu. "Sanıkların ve müdafilerin siyasi bir cinayeti alacak verecek davasına indirgeme çabalarına şahit olduk" diyen Ateş, adaletin sağlanmadığını iddia etti.

Ek Karar Bekleniyor

Mahkeme, tutuklu sanıkların duruşma savcılık mütalaası için 19 Temmuz'a kadar bekleyecek. Sinan Ateş'in avukatları, Tolgahan Demirbaş'ın evde yakalanıp yakalanmadığını belirlemek için tanıkların dinlenilmesi talebini reddedildiğini ifade etti.

Hukuki Eksiklikler İddiası

Ayşe Ateş, mahkemenin aldığı her kararı hukuki olarak eksik bulduklarını belirterek, "Sincan Yerleşkesi'nde yaşanan bu yargılama eksik iddianameyle yapılan yarım bir mahkeme" şeklinde eleştirilerini sürdürdü. Ayrıca, önceki dönemde dosyaya bakan savcılar hakkında FETÖ ile ilişkilendirilen suçlamaların bulunduğunu ve bu durumun yargı sürecine olumsuz etkilerinin olduğunu savundu.

Fetö İddiaları

Ayşe Ateş, Sinan Ateş'in davasının FETÖ tarafından kurgulandığı iddialarına da değinerek, "Bu olayı FETÖ yaptı diyerek kapatmak istiyorlar. Biz adalet arıyoruz, çizdiğiniz çerçevenin dışına çıkmak istiyoruz" şeklinde konuştu. Ateş, "Sincan Yerleşkesinde 5 gün boyunca sanıkların ve müdafilerin siyasi cinayeti alacak verecek davasına indirme çabasına şahit olan kumpas tiyatrosu bugün sonlandı." ifadelerinde bulundu.

"Çizdiğiniz Çerçeveyi Paramparça Edeceğim"

Ayşe Ateş, karar sonrası yaptığı açıklamada, adalet arayışlarını dile getirdi ve şunları söyledi: "Bu olayı FETÖ yaptı diyerek kapatmak istiyorlar. Çizdiğiniz çerçevenin dışına çıkmayacaksın dediler. Ancak çıktım, çıkıyorum ve çıkacağım! Çizdiğiniz çerçeveyi de paramparça edeceğim!"

Adalet Arayışı Devam Ediyor

Ayşe Ateş, açıklamasında adalet arayışlarının süreceğini ve hukuki mücadelelerinin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. "Görünen köy de kılavuz istemiyor. Biz adalet istiyoruz" diyen Ateş, kamuoyunun desteğine ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

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