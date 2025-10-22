Sinan Barut: Grand Kartal Otel davasında sorumlular hak ettiği cezayı almalı

Bolu Barosu Başkanı'nın açıklaması ve dava sürecine ilişkin son bilgiler

Bolu Barosu Başkanı Sinan Barut, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 21 Ocak tarihinde meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği, 137 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangını davasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Barut, baro binasında gazetecilere yaptığı açıklamada dava sürecinin son aşamasına gelindiğini belirtti.

Barut, davada aralarında otel sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 20'si tutuklu 32 sanığın yargılandığını, savcılığın mütalaasının tebliğ edildiğini ve sanık müdafileri ile müşteki vekillerinin süre aldığını aktardı.

Barut, "27 Ekim'de başlayacak duruşmada müdafiler ve sanıkların esasa ilişkin son savunmalarını yapacakları, müştekilerin de dinleneceği" bilgisini vererek bazı avukatların kovuşturmanın genişletilmesi yönünde taleplerde bulunacağını kaydetti. Barut, mahkemenin bu talepleri değerlendireceğini ve celsenin muhtemelen iki ya da üç gün süreceğini öngördüğünü söyledi.

Barut, bazı bakanlık yetkilileri hakkında soruşturma izni verildiğini ancak bu kişilerin davaya müdahil edilmediğini ifade ederek, "Adalet şahıslara değil, hakikate hizmet eder. Biz, şahıslar kim olursa olsun, sorumlulukları, görevleri ne olursa olsun, eğer bu yangın faciasında en ufak bir kusurları varsa cezalandırılmaları, hak ettikleri cezayı almaları tarafındayız" dedi.

Yangında yaşamını yitiren 78 kişiyi anımsatan Barut, "Hakkaniyet gereği kişilerin aldıkları cezanın, yangında hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve ailelerin yüreğine bir nebze su serpmesi tarafındayız" değerlendirmesinde bulundu. Suçun vasfının mahkeme tarafından "bilinçli taksir mi, olası kast mı, yoksa sadece taksir mi" olarak belirleneceğine inancının tam olduğunu ekledi.

Barut, mahkeme başkanının yalnızca Grand Kartal davası dosyasıyla ilgilendiğini ve başka duruşmalara çıkmadığını belirterek mahkemenin hak edene hak ettiği cezayı vereceğine inanç duyduğunu ifade etti.

Son olarak Barut, duruşmaya katılımın yüksek olmasını, bakanların da duruşmayı takip etmesini beklediklerini söyleyerek, mahkeme heyeti ve duruşma salonunda görevli kişilere karşı biraz daha hoşgörü gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Grand Kartal Otel yangını davasının 3. duruşması 27 Ekim'de Bolu Sosyal Bilimler Lisesi Spor Salonu'nda başlayacak.

