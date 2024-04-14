Sinan Oğan'dan dikkat çeken OHAL çağrısı

İran'ın İsrail'e misilleme saldırısının ardından, Sinan Oğan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Oğan, hükümete doğu ve güneydoğu bölgelerinde acil olarak OHAL ilan etme çağrısında bulundu. Ayrıca, muhtemel göç hareketliliğine karşı sınır bölgelerinde hazırlıklı ve tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.

İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'da İran'ın konsolosluk binasına düzenlediği hava saldırısının ardından, İran'dan misilleme geldi. İran, İsrail'e birçok balistik füze ve SİHA gönderdi. Bu gelişmelerin ardından, İngiltere ve ABD'den İsrail'e destek mesajları gelirken, birçok ülke de hava sahalarını kapattı.





Sinan Oğan'ın açıklaması, bölgedeki olası güvenlik tehditlerine karşı alınması gereken önlemlere dikkat çekerken, özellikle doğu ve güneydoğu bölgelerinde OHAL ilan edilmesi talebi, olası göç hareketliliklerine karşı hazırlıklı olunması gerekliliğini vurguladı