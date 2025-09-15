Sinan Selen, Anayasa Koruma Teşkilatı (BfV) Başkanı Oldu

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt atamayı duyurdu

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, ülkede iç istihbarattan sorumlu Anayasa Koruma Teşkilatı (BfV) Başkanlığına Sinan Selen'in getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dobrindt, Sinan Selen ismini BfV çalışanlarına tebliğ etti.

Bakan Dobrindt, Selen hakkında "Sinan Selen, suç ve terörle mücadele ile casusluk ve siber savunma alanlarında etkileyici bir uzmanlığa sahip. Selen'in teşkilatı ihtiyat ve kararlılıkla başarıyla geliştireceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

BfV'nin 75 yıllık tarihinde ilk kez bir Türk kökenli kişi Başkanlık görevine getirilmiş oldu.

Sinan Selen, İstanbul'da 1972 yılında dünyaya geldi, 4 yaşında Almanya'ya geldi ve Köln'de büyüdü.

Eski Başkan Thomas Haldenwang, Kasım 2024'te milletvekili adayı olmak için istifa etmiş ancak seçilememişti.

BfV'de 6 yıldır başkan yardımcısı olan Sinan Selen, meslektaşı Silke Willems ile kuruma vekaleten başkanlık ediyordu.