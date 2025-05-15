Sincan'da Kimsesiz Engelliler İçin Huzurevi Temeli Atıldı

Sincan Belediyesi ile Tüm Özürlüler ve Aileleri Derneği (TÜMÖZDER) işbirliğinde, kimsesiz engelliler için yapılacak bir bakım ve huzurevinin temeli, Saraycık Mahallesi'nde düzenlenen bir törenle atıldı.

Törene Katılan İsimler

Törene; AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, Kaymakam Levent Kılıç, Belediye Başkanı Murat Ercan, TÜMÖZDER Başkanı Mehmet Ali Bakici, bazı siyasi partilerin temsilcileri, engelli bireyler ve aileleri katıldı.

Üst Düzey Destek Mesajları

Milletvekili Erdoğan, bakım ve huzurevinin en kısa sürede tamamlanması temennisinde bulunarak, "Projemizin inşallah bir an önce gerçek olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Rabb'im inşallah bunları görmeyi, açılışı yapmayı da nasip etsin." ifadelerine yer verdi.

Proje Detayları ve Temel Atma Töreni

Başkan Ercan, yaklaşık 5 bin metrekare alanda inşa edilecek ve 100 kişi kapasiteli yapının katlarında hem asansör hem rampaların bulunacağını belirtti. "Güzel proje hazırlandı. Umarım burada kalanlar da gönül huzuruyla yaşar, yapanlara dua eder," diye ekledi.

TÜMÖZDER Başkanı Bakici de projeye katkı sunan herkese teşekkür ederek, inşaatın tamamlanması için desteklerin artırılmasını talep etti. Konuşmaların ardından huzurevi temeline ilk harç döküldü.

Sincan Belediyesi ile Tüm Özürlüler ve Aileleri Derneği (TÜMÖZDER) işbirliğinde kimsesiz engelliler için yapılacak bakım ve huzurevinin temeli Saraycık Mahallesi'nde düzenlenen törenle atıldı. Törene, AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, Kaymakam Levent Kılıç, Belediye Başkanı Murat Ercan, TÜMÖZDER Başkanı Mehmet Ali Bakici, bazı siyasi partilerin temsilcileri, engelliler ve aileleri katıldı.

Sincan Belediyesi ile Tüm Özürlüler ve Aileleri Derneği (TÜMÖZDER) işbirliğinde kimsesiz engelliler için yapılacak bakım ve huzurevinin temeli Saraycık Mahallesi'nde düzenlenen törenle atıldı. Törene, AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, Kaymakam Levent Kılıç, Belediye Başkanı Murat Ercan, TÜMÖZDER Başkanı Mehmet Ali Bakici, bazı siyasi partilerin temsilcileri, engelliler ve aileleri katıldı.