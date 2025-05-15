DOLAR
38,69 0,26%
EURO
43,4 -0,08%
ALTIN
4.007,51 -1,08%
BITCOIN
4.024.003,91 -0,36%

Sincan'da Kimsesiz Engelliler İçin Huzurevi Temeli Atıldı

Sincan'da kimsesiz engellilere yönelik bakım ve huzurevinin temeli törenle atıldı. Proje, sosyal destek ve yardım odaklı.

Yayın Tarihi: 15.05.2025 14:37
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 14:37
Sincan'da Kimsesiz Engelliler İçin Huzurevi Temeli Atıldı

Sincan'da Kimsesiz Engelliler İçin Huzurevi Temeli Atıldı

Sincan Belediyesi ile Tüm Özürlüler ve Aileleri Derneği (TÜMÖZDER) işbirliğinde, kimsesiz engelliler için yapılacak bir bakım ve huzurevinin temeli, Saraycık Mahallesi'nde düzenlenen bir törenle atıldı.

Törene Katılan İsimler

Törene; AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, Kaymakam Levent Kılıç, Belediye Başkanı Murat Ercan, TÜMÖZDER Başkanı Mehmet Ali Bakici, bazı siyasi partilerin temsilcileri, engelli bireyler ve aileleri katıldı.

Üst Düzey Destek Mesajları

Milletvekili Erdoğan, bakım ve huzurevinin en kısa sürede tamamlanması temennisinde bulunarak, "Projemizin inşallah bir an önce gerçek olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Rabb'im inşallah bunları görmeyi, açılışı yapmayı da nasip etsin." ifadelerine yer verdi.

Proje Detayları ve Temel Atma Töreni

Başkan Ercan, yaklaşık 5 bin metrekare alanda inşa edilecek ve 100 kişi kapasiteli yapının katlarında hem asansör hem rampaların bulunacağını belirtti. "Güzel proje hazırlandı. Umarım burada kalanlar da gönül huzuruyla yaşar, yapanlara dua eder," diye ekledi.

TÜMÖZDER Başkanı Bakici de projeye katkı sunan herkese teşekkür ederek, inşaatın tamamlanması için desteklerin artırılmasını talep etti. Konuşmaların ardından huzurevi temeline ilk harç döküldü.

Sincan Belediyesi ile Tüm Özürlüler ve Aileleri Derneği (TÜMÖZDER) işbirliğinde kimsesiz...

Sincan Belediyesi ile Tüm Özürlüler ve Aileleri Derneği (TÜMÖZDER) işbirliğinde kimsesiz engelliler için yapılacak bakım ve huzurevinin temeli Saraycık Mahallesi'nde düzenlenen törenle atıldı. Törene, AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, Kaymakam Levent Kılıç, Belediye Başkanı Murat Ercan, TÜMÖZDER Başkanı Mehmet Ali Bakici, bazı siyasi partilerin temsilcileri, engelliler ve aileleri katıldı.

Sincan Belediyesi ile Tüm Özürlüler ve Aileleri Derneği (TÜMÖZDER) işbirliğinde kimsesiz...

Sincan Belediyesi ile Tüm Özürlüler ve Aileleri Derneği (TÜMÖZDER) işbirliğinde kimsesiz engelliler için yapılacak bakım ve huzurevinin temeli Saraycık Mahallesi'nde düzenlenen törenle atıldı. Törene, AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, Kaymakam Levent Kılıç, Belediye Başkanı Murat Ercan, TÜMÖZDER Başkanı Mehmet Ali Bakici, bazı siyasi partilerin temsilcileri, engelliler ve aileleri katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Manisa'da Yıl Boyu Sürecek Destek Kampanyası

Adana'da Sağanak Yağışların Etkisi Devam Ediyor!

Kırıkkale'de Ücretsiz Fide Dağıtımı 16 Mayıs'ta!

İstanbul'da Park Sorunu: Otopark Ücretleri 400 TL'ye Ulaşıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır'da Engelli Öğrencilere Temsili Askerlik Sevinci
2
Destici Diyarbakır'da 'Terörsüz Türkiye' Sürecini Değerlendirdi
3
Konya'da 5.2 Büyüklüğünde Deprem: Kulu'da Hasar Tespit Çalışmaları Başlatıldı
4
Adana'da Ormanlık Alanda Yaralı Adam Hastaneye Kaldırıldı
5
AB Konseyi Başkanı Costa: 'Arnavutluk, AB'nin genişleme sürecinin işareti'
6
Kamu Denetçileri, TBMM'de Milletvekillerini Bilgilendirdi
7
Denizli'de 15 Mayıs Milli Mücadele Günü Coşkuyla Kutlandı

İstanbul'da Park Sorunu: Otopark Ücretleri 400 TL'ye Ulaşıyor

Eskişehir'de Ulaşıma Bedava Dönem Başladı!

Emekli Bayram İkramiyesi Asgari Ücrete Sabitlendi: Müjdeli Gelişmeler

Düzce Belediyesi'nden 31 Mayıs Uyarısı: Vergi Ödeme Süresi Yaklaşıyor!

Samsun'da Ekmek Fiyatları Düşürüldü! Mahkeme Karşısında Galip Gelindi

İstanbul'da Su Faturalara Yüzde 10 Zam!

İŞKUR'dan Eski Hükümlülere 435.000 TL Hibe Desteği

Kurban Bayramı Emekli İkramiyesi Ne Zaman Yatacak?

Kırıkkale'de Ücretsiz Fide Dağıtımı 16 Mayıs'ta!

Manisa'da Yıl Boyu Sürecek Destek Kampanyası

Adana'da Sağanak Yağışların Etkisi Devam Ediyor!

Kütahya'da Kurbanlık Fiyatlarına Şok Zam: Yüzde 600 Artış!