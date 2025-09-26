Şıncou-20 Taykonotları Tiengong'da 4. Uzay Yürüyüşünü Tamamladı

Şıncou-20 taykonot ekibi Tiengong'da dördüncü dış görevini gerçekleştirdi

Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansı (CMSA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Şıncou-20 misyonunda yer alan taykonotlar Çın Dong, Çın Congrui ve Vang Cie Tiengong (Gök Sarayı) Uzay İstasyonu'nda dördüncü uzay yürüyüşünü tamamladı.

Görevde yapılan çalışmalar

Taykonotlar, istasyonun robotik kolu ve yer kontrolörlerinin desteğiyle uzay enkazı koruma cihazı kurulumunu tamamladı ve istasyon dışındaki cihaz ile donanımların bakımını gerçekleştirdi. Bu faaliyet, istasyonda gerçekleştirilen 24'üncü uzay yürüyüşü olma özelliğini taşıyor.

Görev kapsamında Şıncou-20 ekibi için bu, istasyona gönderilen taykonotların dördüncü araç dışı etkinliği olarak kaydedildi.

Görev süresi ve zamanlama

Şıncou-20 taykonot ekibi, 24 Nisan'da istasyona gönderilmişti. Ekip, 150 günden uzun süredir görev yapıyor.

Tiengong Uzay İstasyonu'nun yapısı

Çin, ABD'nin uzay araştırmalarında işbirliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi sonucunda yörüngede kendi istasyonunu kurdu. Tiengong istasyonu, bir çekirdek modül ve iki laboratuvar modülünden oluşuyor; ayrıca bir uzay teleskobunun eklenmesi planlanıyor.

İstasyonun ana parçası olan çekirdek modül Tienhı 29 Nisan 2021'de, ilk laboratuvar modülü Vıntien 24 Temmuz 2022'de, ikinci laboratuvar modülü Mıngtien ise 31 Ekim 2022'de fırlatıldı. Bu modüllerin eklenmesiyle istasyonun "T" biçimli ana iskeleti tamamlandı ve tesis uygulama ve geliştirme aşamasına geçti.

Ayrıca Şüntien adındaki uzay teleskobunun istasyona ayrı bir modül olarak eklenmesi planlanıyor.

Personel ve ikmal araçları

Üç kişilik taykonot ekipleri dönüşümlü görev yaparken personel taşımacılığı Şıncou mekikleriyle, ikmal malzemeleri ise Tiencou mekikleriyle gerçekleştiriliyor.