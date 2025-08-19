DOLAR
Sındırgı'da 6,1'lik Deprem: Özgür Özel'den 'Afet Bölgesi' İlanı Talebi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki Sındırgı depreminin ardından ilçenin 'afet bölgesi' ilan edilmesini ve özel bir kanun çıkarılmasını talep etti.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 15:22
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 15:22
Sındırgı'da 6,1'lik Deprem: Özgür Özel'in Açıklamaları

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir Sındırgı'yı ziyaret ederek 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından ilçede incelemelerde bulundu ve açıklamalarda bulundu.

Ziyaret ve taziye

Özel, Sındırgı Belediyesi'ni ziyaretinde büyük bir afet yaşandığını anımsatarak, depremde hayatını kaybeden Nihat Önbaş'a Allah'tan rahmet diledi.

Özel, Sındırgı'nın şu aşamada çok önemli bir desteğe ihtiyacı olduğunu belirterek sözlerini sürdürdü: "Çok daha büyük kayıplarımız olabilirdi. Bir büyük acıyı hep birlikte yaşıyor olabilirdik. Tesellimiz bu yöndedir. Öncelikle hepinize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bir kaybın olması teselli ama bir diğer yanı Türkiye'de özellikle biliyorsunuz İstanbul'a güneş açınca Türkiye'ye bahar geliyor. İstanbul'a kar yağmadan Türkiye'ye kış gelmiyor. İstanbul'dan, Ankara'dan bakılınca da sanki Sındırgı'da deprem gelmiş geçmiş, bir ihtiyaç yokmuş gibi algılanıyor. Oysa durum öyle değil."

Yerel yönetimlerin müdahalesi ve destek çalışmaları

Özel, depreme ilişkin gelişmeleri ilk andan itibaren takip ettiklerini belirterek, yardımları ve organizasyonu övdü: "Balıkesir Büyükşehir Belediyemiz, bu arada bakanlar geldi. Sındırgı'nın yanına kim geldiyse, buradaki ihtiyaçları gidermek için kim gayret gösteriyorsa hangi siyasi partiden olduğuna bakılmaksızın Allah hepsinden razı olsun. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız, ilk andan itibaren 225 araçla, 812 personelle burada oldu, 6 bin kişiye ilk çorbasını ikram etti. 6 bin 650 kişilik sıcak yemek çalışmasını başlattılar. 7 bin kumanya, 15 bin ikramlık, 65 bin su, 1000 konserve, 11 bin 500 içecek, 25 bin ekmek, 20 bin simit ile o ilk günlerin telaşını, acısını, paniğini savuşturdular."

Afet bölgesi ilanı talebi

Özel, ilçe yönetimi ve yerel yöneticilerin taleplerini aktararak, Sındırgı'nın hızlı destek almasının önemine vurgu yaptı: "Bundan sonra devletin şefkatli elinin Sındırgı'ya uzanması lazım. Biraz önce bir deprem daha yaşandı biz içerideyken ama bu tip durumları irdelediğimizde esas artçı şok ekonomide ve yaşanacak göç dalgasında oluyor. Sındırgı'nın yıllar, on yıllar kaybetmemesi, buradan sonra Sındırgı'nın yaralarının hızla sarılmasına bağlı. Belediye Başkanımız, ilçe yönetimimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Sındırgı'nın afet bölgesi ilan edilmesini, bunun zaman geçirilmeden Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yapılmasını ayrıca Meclis'ten bu konuda özel bir kanun çıkarılmasını talep ediyor. Biz de bu taleplerini haklı buluyoruz, arkalarındayız. Başta iktidardaki Cumhur İttifakı ortakları olmak üzere bütün siyasi partilerin Sındırgı'nın bu talebini görmelerine, Sındırgı'nın elini tutmalarına, biz de bu söyleme aracılık ediyoruz. Biz Sındırgı için Meclis'te iki elimizi birden kaldıracağız. Herkesten bunu bekliyoruz."

Takip ve temaslar

Özel, ana muhalefet olarak devletin verdiği sözleri takip etme görevlerini hatırlatarak, bölgede yürütülecek çalışmaların takipçisi olacaklarını söyledi. Daha sonra partisinin ilçe başkanlığını ve Sındırgı Kaymakamı Doğukan Koyuncu'yu ziyaret eden Özel, geçmiş olsun dileklerini iletti.

