Sındırgı'da Ağır Hasarlı Binaların Kontrollü Yıkımı Sürüyor

Sındırgı'da depremin ardından ağır hasarlı kırsal yapıların AFAD koordinasyonunda kontrollü yıkımı sürüyor; Kozlu'da 19, Kertil'de 23 yapı yıkıldı.

Yayın Tarihi: 02.11.2025 20:24
Güncelleme Tarihi: 02.11.2025 20:24
Sındırgı'da Ağır Hasarlı Binaların Kontrollü Yıkımı Sürüyor

Sındırgı'da ağır hasarlı yapıların yıkım çalışmaları devam ediyor

AFAD koordinasyonunda kontrollü yıkım ve enkaz temizliği sürüyor

alıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremin ardından, ağır hasar tespiti yapılan kırsal mahallelerdeki yapılarda kontrollü yıkım çalışmaları devam ediyor.

AFAD koordinasyonunda yürütülen operasyonlarda, ağır hasarlı konut, iş yeri ve hayvan damlarının kontrollü şekilde yıkımı gerçekleştiriliyor.

Yıkım sahalarında iş makineleriyle moloz temizliği yapılırken, etkilenen vatandaşlar AFAD tarafından sağlanan konteynerlerde yaşamlarını sürdürüyor.

İlçeye bağlı Kozlu Mahallesi'nde 19, Kertil Mahallesi'nde ise 23 yapı yıkılarak bölgedeki riskli durum ortadan kaldırıldı.

Öte yandan, yürütülen yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları dronla görüntülendi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremin ardından ağır hasar tespiti yapılan kırsal...

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremin ardından ağır hasar tespiti yapılan kırsal mahallelerdeki yapılarda kontrollü yıkım çalışmaları sürüyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremin ardından ağır hasar tespiti yapılan kırsal...

İLGİLİ HABERLER

EPDK Açıkladı: 2026'da Elektrik Faturalarında Devlet Desteği — 4 bin kWh Limiti

TCMB, Papara'nın Faaliyet İznini İptal Etti — Milyonları Etkileyen Karar

Kış Lastiği Zorunluluğu Öne Çekildi: 15 Kasım 2025'te Başlıyor

VGM Burs Sonuçları 2025-2026 Ne Zaman Açıklanacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bolu'da traktör ile kamyonetin çarpışması: 5 kişi yaralandı
2
Düzce Gölyaka'da Trafik Kazası: 7 Kişi Yaralandı
3
Sındırgı'da Tarihi Şerif Paşa ve Yakupbey Camileri Restorasyona Alındı
4
Çorum'da Safran Hasat Şenliği: Bizim Ora Kadın Girişimi Öne Çıktı
5
Bakan Ersoy, Büyük Mısır Müzesi Açılışına Katıldı
6
Sındırgı'da Ağır Hasarlı Binaların Kontrollü Yıkımı Sürüyor
7
Erzincan'da İki Otomobil Çarpıştı: 1'i Çocuk 5 Yaralı

TES Resmileşti: 2026'da Maaşlardan %3 Zorunlu Kesinti Başlıyor

EPDK Açıkladı: 2026'da Elektrik Faturalarında Devlet Desteği — 4 bin kWh Limiti

Emeklilik Borçlanmasında 200 Bin TL Fırsat: Prime Tavan ve Oranlar Değişiyor

TOKİ 500 Bin Konut: Başvuru Ücreti 5 Bin TL ve Takvim

Kış Lastiği Zorunluluğu Öne Çekildi: 15 Kasım 2025'te Başlıyor

VGM Burs Sonuçları 2025-2026 Ne Zaman Açıklanacak?

31 Ekim 2025 Cuma: Halloween bugün mü? Cadılar Bayramı coşkusu başladı

Emlak Vergisi 2. Taksit Başlıyor: Son Ödeme Tarihi ve Ödeme Rehberi

Deli Dana Alarmı: Bolu'da vCJD Pozitif Vaka — Ankara'dan Sonra İkinci Teşhis

TCMB, Papara'nın Faaliyet İznini İptal Etti — Milyonları Etkileyen Karar

Ehliyet Yenilemede Son Çağrı: Süre Uzatıldı mı? 15 TL Yerine 7.437 TL Riski

Eşref Rüya'da Kriz: Çağatay Ulusoy Ayrılığı ve Final İddiaları