Sındırgı'da Ağır Hasarlı Binaların Kontrollü Yıkımı Sürüyor

Sındırgı'da ağır hasarlı yapıların yıkım çalışmaları devam ediyor
AFAD koordinasyonunda kontrollü yıkım ve enkaz temizliği sürüyor
alıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremin ardından, ağır hasar tespiti yapılan kırsal mahallelerdeki yapılarda kontrollü yıkım çalışmaları devam ediyor.
AFAD koordinasyonunda yürütülen operasyonlarda, ağır hasarlı konut, iş yeri ve hayvan damlarının kontrollü şekilde yıkımı gerçekleştiriliyor.
Yıkım sahalarında iş makineleriyle moloz temizliği yapılırken, etkilenen vatandaşlar AFAD tarafından sağlanan konteynerlerde yaşamlarını sürdürüyor.
İlçeye bağlı Kozlu Mahallesi'nde 19, Kertil Mahallesi'nde ise 23 yapı yıkılarak bölgedeki riskli durum ortadan kaldırıldı.
Öte yandan, yürütülen yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları dronla görüntülendi.
