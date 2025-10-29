Sındırgı'da deprem: Enkaz kaldırma ve hasar tespiti sürüyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 27 Ekim'deki 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından 500 personel, 250 ekiple hasar tespiti ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 29.10.2025 15:04
Güncelleme Tarihi: 29.10.2025 15:04
Sındırgı'da deprem sonrası enkaz kaldırma ve hasar tespiti

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 27 Ekim tarihinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından enkaz kaldırma ve hasar tespit çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, ilçede 500 personelden oluşan 250 ekiple hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, ilçe genelindeki 23 bin binada tarama yapıyor ve inceledikleri binaların durumunu bilgisayar üzerindeki koordinasyon noktasından işaretliyor.

Tespitlerde binalar acil yıkılacak, yıkık, ağır hasarlı, orta hasarlı, az hasarlı ve hasarsız olarak sınıflandırılıyor; bu veriler daha sonra ilgili kurumlarla paylaşılıyor.

Tespit edilen hasar ve enkaz kaldırma çalışmaları

Şimdiye kadar 1195 bina ve 2851 bağımsız bölüm incelendi. İncelemelerde 8 acil yıkılacak, 5 yıkık ve 35 ağır hasarlı bina tespit edildi.

İlçe merkezinde yıkılan binaların enkazının bir kısmı kaldırıldı; bazı alanlarda ise enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 27 Ekim'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından enkaz kaldırma ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Hasar gören binalardaki sıva ve parçalar vatandaşların güvenliği için temizleniyor.

