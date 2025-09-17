Sındırgı'da İlk Deprem Konutlarının Temeli Yarın Atılıyor

Balıkesir Sındırgı'da TOKİ tarafından inşa edilecek 135 afet konutu ile 385 köy evi ve 11 iş yerinin temeli, Bakan Murat Kurum'un katılımıyla yarın atılacak.