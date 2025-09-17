Sındırgı'da İlk Deprem Konutlarının Temeli Yarın Atılıyor

Balıkesir Sındırgı'da TOKİ tarafından inşa edilecek 135 afet konutu ile 385 köy evi ve 11 iş yerinin temeli, Bakan Murat Kurum'un katılımıyla yarın atılacak.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 14:43
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 14:43
FATMA SEVİNÇ ÇETİN - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye yapılacak ilk deprem konutlarının temeli yarın atılacak.

Yapım ve Taahhüt

AA muhabirinin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından aldığı bilgiye göre, depremin ardından bölgeye giderek incelemelerde bulunan Bakan Murat Kurum, afetzedelere yeni konutların temelinin 1,5 ay içerisinde atılacağına dair söz vermişti.

Bu kapsamda yarın, Kurum'un katılımıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılacak ilk deprem konutlarının temeli atılacak.

Proje Detayları

Sındırgı'nın Çavdaroğlu Mahallesi'nde 135 afet konutu inşasına başlanırken, Sındırgı ve Bigadiç ilçelerinin köylerinde 385 köy evi ve 11 iş yeri olmak üzere toplam 531 bağımsız bölüm hayata geçirilecek.

Öte yandan Bakan Kurum'un talimatıyla, Çavdaroğlu Mahallesi'nde yapımı süren TOKİ konutlarından 100'ü de depremzede hak sahiplerine teslim edilecek.

Deprem konutlarının 1 yıl içinde tamamlanarak hak sahiplerine verilmesi hedefleniyor.

