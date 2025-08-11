Sındırgı'daki 6,1 Büyüklüğündeki Depremde 81 Yaşındaki Vatandaş Hayatını Kaybetti

Sındırgı'daki Deprem Sonrası İlk Açıklamalar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından düzenlediği basın toplantısında önemli bilgiler paylaştı. Yerlikaya, depremde yıkılan bir binanın enkazından 4 kişinin kurtarıldığını, ancak 81 yaşındaki bir vatandaşın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini ifade etti.

Depremin Detayları ve Kurtarma Çalışmaları

Bakan, deprem anının 10 Ağustos saat 19.53 olduğunu hatırlatarak, "Sındırgı'da merkezde 7 mahallede tarama yapıldı. Yıkılan binaların durumu tespit edildi. İlk olarak 2 kişi kendiliğinden çıktı ve hızlı arama kurtarma ile 4 vatandaşımız kurtarıldı. Ancak 81 yaşındaki büyüğümüzü kaybetmekten büyük üzüntü duyuyoruz," şeklinde konuştu.

Yerlikaya, Sındırgı'da 68 kırsal mahallede yapılan taramalarda 16 yıkık bina tespit edildiğini ifade etti. "Bu binalardan 12'si metruk durumda, 4'ünde ise yaşam belirtisi var. Şükürler olsun ki o binalardaki vatandaşlarımız sağ salim dışarı çıkmayı başardı," dedi.

Yaralılar ve Devletin Müdahaleleri

Depremde 29 yaralının bulunduğunu açıklayan Bakan Yerlikaya, "Bu yaralılardan şükürler olsun ki ağır yaralı yok. Umut ediyoruz ki en kısa sürede sağlıklarına kavuşacaklar," şeklinde konuştu. Ayrıca, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun deprem bölgesine intikal ettiğini de vurguladı.

Yerlikaya, deprem bölgesinde elektrik, su ve doğal gaz kesintisi yaşanmadığını belirterek, "Kriz anında devletin tüm kurum ve kuruluşları buradaydı. AFAD koordinasyonunda hızlı bir müdahale gerçekleştirdik," ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara Çağrı ve Geçmiş Olsun Dilekleri

Bakan, "Şu anda Sındırgı'daki vatandaşlarımız kendi binalarının durumunu iyi biliyorlar. Eğer endişe verici bir durum varsa, tedbirli olmakta fayda var," diyerek vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Toplanma alanlarının güvenli olduğunu belirten Yerlikaya, Türk Kızılayı ve diğer kuruluşların destek sağlayacağını duyurdu.

Son olarak, halkın sosyal medyadan yayılan haberlere itibar etmemesi gerektiğini vurgulayan Yerlikaya, "Devletin yetkili ağızlarından gelen bilgileri takip edin. Hepimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum," şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6,1 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yıkılan binanın enkazı önünde basın mensuplarına açıklama yaptı.

