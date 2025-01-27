Sinemaya Adamış Bir Ömür: Atilla Dorsay

Atilla Dorsay: Sinemaya Düşkünlük ve Tutku

Daha çocuk yaşlarda sinemayla tanışan Atilla Dorsay, 1966'dan bu yana sinema eleştirmenliğini kesintisiz sürdürüyor.

Sinemanın Ruhunda Yeri Var

Dorsay, sinemaya olan sevgisini dile getirerek, "O kadar çok sevdim ki sinemayı. Yani yapıştı, ruhuma girdi sinema." ifadelerini kullandı. 80'li yaşlarına gelmiş olmasına rağmen sinemadan vazgeçmediğini belirten Dorsay, "Hala filmleri görüyorum, yazıyorum. Yani sinema benim yaşam aracım, eğlencem, hobim..." dedi.

Sinemanın Büyülü Dünyası

Dorsay'ın sinemaya olan aşkı, sadece eleştirmenliğindeki başarılarıyla değil, aynı zamanda günlük yaşamındaki tutkusuyla da öne çıkıyor. "Bu saatten sonra da bırakamıyorum sinemayı," diyerek, sinemanın hayatındaki yerini vurgulamaktan çekinmedi.

Bu haber AA Akademi koordinasyonunda, Anadolu Ajansı tarafından hazırlanmıştır.