Singapur'da yabancı e-sigara kullanıcılarına para cezası ve giriş yasağı

Singapur, elektronik sigara yasağını 1 Eylül'den itibaren yabancı vatandaşlar ve turistlere de uygulayacak; ihlallerde para cezası, vize kısıtlaması ve giriş yasağı öngörülüyor.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 12:38
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 12:38
Singapur'da yabancı e-sigara kullanıcılarına yeni yaptırımlar

Yasağın kapsamı genişliyor: 1 Eylül'den itibaren uygulama

Singapur hükümeti, ülkede elektronik sigara kullanımını yasaklayan mevzuatı, 1 Eylül itibarıyla yabancı vatandaşlar ve turistler için de geçerli kılacağını açıkladı.

The Straits Times gazetesinin haberine göre, İçişleri ile Sağlık Bakanlığından yetkililer, sağlığa zararları nedeniyle yasağın uygulanmasını güçlendirecek sıkı tedbirler alınacağını bildirdi.

Kurallar kapsamında, elektronik sigara taşıdığı veya kullandığı tespit edilen yabancı vatandaşlar para cezası ile cezalandırılmanın yanı sıra sınır dışı edilme veya ülkeye girişlerinin engellenmesi riskiyle karşılaşacak.

Açıklamada, kuralların ilk ihlalinde yabancıların para cezasına çarptırılacağı; ihlalin tekrarı halinde ise vizelerinin kısıtlanmasının öngörüldüğü belirtildi.

Kısa süreli ziyaretçi vizesi bulunanların ikinci ihlalde yeniden ülkeye girişlerinin yasaklanacağı; çalışma veya öğrencilik gibi uzun süreli vize sahiplerinin ise üçüncü ihlalde sınır dışı edilebileceği ifade edildi.

