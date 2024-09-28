Singapur Dışişleri Bakanı: Gazze'de Derhal Ateşkes Çağrısı

Balakrishnan'dan Gazze İçin Acil Ateşkes Çağrısı

Singapur'un Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan, Gazze'de artan insani kriz nedeniyle uluslararası topluma derhal ateşkes çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler' de Çarpıcı Açıklama

Balakrishnan, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Gazze'deki insani durumun ciddiyetine dikkat çekti.

Masum İnsanların Hayatı Tehdit Altında

Konuşmasında özellikle Orta Doğu, Ukrayna ve Sudan'daki gerilimlere değinen Balakrishnan, "Masum insanların hayatının kaybedilmesi yürek parçalayıcı. Bu durum, büyük güçler arasındaki güven eksikliğinin ve ortaya çıkan liderlik açığının bir sonucudur," ifadelerini kullandı.

Singapur'un Yardım Taahhüdü

Balakrishnan, Gazze'de yaşanan acıların boyutunu dile getirerek, Singapur'un Gazze için 17 milyon dolar'dan fazla insani yardım sağladığını belirtti. Ayrıca, Singapur'un Gazze'deki Filistinlilere yardım etmeye devam edeceğini vurguladı.

İklim Değişikliği İle Mücadele

İklim değişikliğiyle mücadelede de ortak çabanın hızlandırılması gerektiğine dikkat çeken Balakrishnan, Singapur'un iklim değişikliğinin etkilerine karşı savunmasız olduğunu kaydetti. Ayrıca, ülkenin 2050'ye kadar net sıfır emisyona ulaşma hedefinde kararlı olduğunu ifade etti.