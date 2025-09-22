Singapur: İsrail'in Batı Şeria'yı Tek Taraflı İlhakı Uluslararası Hukuka Aykırı

Vivian Balakrishnan, İsrail'in Batı Şeria'yı tek taraflı ilhakının açıkça uluslararası hukuku ihlal edeceğini ve Singapur'un bunu kabul etmeyeceğini söyledi.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 16:05
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 16:05
Vivian Balakrishnan: Tek taraflı ilhak kabul edilemez

Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etme planının "uluslararası hukukun aşikar ihlali" olacağını açıkladı.

The Straits Times'ın haberine göre, Balakrishnan parlamentoda Gazze'deki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Balakrishnan, İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin gasbedilen topraklarında yeni yerleşim birimlerini genişletme planını sürdürmesi halinde İsrailli aşırı sağcı grupların liderlerine yaptırım uygulayabileceklerini belirterek şunları kaydetti:

"Durum kötüleşmeye devam ederse ya da İsrail iki devletli çözümü ortadan kaldıracak başka adımlar atarsa, Filistin Devleti'ni tanıma konusundaki tutumumuzu yeniden değerlendireceğiz."

Balakrishnan, İsrail'in "iki devletli çözümü baltalayacak eylemlerine" karşı çıkılacağını vurguladı ve Tel Aviv yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmeyi amaçlayan planına ilişkin olarak "Singapur, işgal altındaki toprakların tek taraflı ilhakını kabul edemez çünkü bu uluslararası hukukun aşikar ihlali olur." şeklinde konuştu.

Balakrishnan ayrıca, "Bugün tutumumuz, (Filistin Devleti'ni) tanıyıp tanımayacağımızla ilgili değil, ne zaman tanıyacağımızla ilgili. Bunun için uygun faktörlerin yerine gelmesini bekliyoruz." diye ekledi ve Batılı ülkelerin Filistin Devleti'ni tanıyarak Gazze'deki durumdan duydukları endişeyi dile getirdiğini belirtti.

Haberde, İngiltere, Kanada, Avustralya ve Portekiz'in dün Filistin Devleti'ni resmen tanıdıkları da aktarıldı.

Haber ayrıca, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 11 Eylül'de, işgal altındaki Batı Şeria'yı bölerek ilhak etmeyi ve Doğu Kudüs'teki yasa dışı yerleşim birimlerinin genişletilmesini öngören "E1 Projesi"'nin ilerletilmesini onayladığını hatırlattı.

