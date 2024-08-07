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Singapur, İsrailli Yerleşimcilerin Filistin Topraklarındaki Eylemlerini Kınadı

Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan, İsrailli yerleşimcilerin Filistin'i gasbetmesini hukuka aykırı buluyor.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 12:31
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 12:31
Singapur, İsrailli Yerleşimcilerin Filistin Topraklarındaki Eylemlerini Kınadı

Singapur Hükümeti'nden Kritik Açıklamalar

Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan, parlamentoda yaptığı konuşmada, İsrailli yerleşimcilerin Filistin topraklarını işgal etmesinin uluslararası hukuk açısından geçersiz olduğunu belirtti.

İsrail'in Yerleşim Politikalarına Tepki

Bakan Balakrishnan, hükümetlerinin bu konuya dair görüşünün "açık" olduğunu vurgulayarak, yerleşimcilerin Filistin'deki eylemlerinin sadece hukuka aykırı değil, aynı zamanda iki devletli çözüme ulaşmayı da zorlaştırdığını ifade etti.

İki Devletli Çözüme Vurgu

Vivian Balakrishnan, İsrail'in uyguladığı yerleşim faaliyetlerini reddettiklerini belirtti. Kendisi, kapsamlı ve adil bir çözüm için tek geçerli yolun, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararlarıyla uyumlu bir şekilde iki devletli bir çözüm olduğunu söyledi.

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