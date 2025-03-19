Sınır Tanımayan Doktorlar: Gazze'de Ateşkes Yeniden Sağlanmalı

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) Fransa Genel Direktörü Claire Magone, Gazze'de yaşanan şiddet olaylarına dikkat çekerek, ateşkesin yeniden sağlanması gerektiğini dile getirdi.

Magone, yaptığı yazılı açıklamada İsrail ordusunun 18 Mart'ta erken saatlerde Gazze Şeridi'nde birçok bölgeye düzenlediği saldırıların, iki aylık kırılgan ateşkes anlaşmasını bozduğunu belirtti. Bu saldırılarda yüzlerce insanın yaşamını yitirdiği ve bunların büyük bir kısmının çocuk olduğu ifade edildi.

“Gazze'de ateşkes yeniden sağlanmalı. İsrail'in Gazze halkına yönelik başlattığı saldırılar karşısında dehşete kapıldık.” diyen Magone, MSF çalışanlarının bu olaya hazırlıksız yakalandığını ve çoğu çocuk olan kitlesel kayıplarla yüzleşmek zorunda kaldıklarını vurguladı.

İsrail güçlerinin bu son acımasız saldırıları ve tahliye taleplerinin, Gazze'de yeni bir askeri operasyon aşamasının başlamak üzere olduğu korkusunu artırdığını belirten Magone, “Gazze'deki Filistinliler ne fiziksel ne de zihinsel olarak buna dayanamayacak. Önceki hayatlarının en azından bir kısmını geri kazanma umutları paramparça oluyor.” şeklinde konuştu.

Son olarak Magone, İsrail'in yıkım kampanyasını ve Gazze halkına yönelik korkunç saldırılarını yeniden başlatmaması çağrısında bulundu.