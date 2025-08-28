DOLAR
41,05 -0,01%
EURO
47,96 -0,3%
ALTIN
4.483,48 -0,17%
BITCOIN
4.643.371,72 -0,74%

Şinmoe Yanardağı'nda Patlama: 5.500 Metrelik Duman ve Seviye 3 Alarmı

Kagoşima'daki Şinmoe Yanardağı yerel saat 04.53'te patladı; 5 bin 500 metre duman, 5 üzerinden 3 seviye alarm; bölge halkına kratere yaklaşmama uyarısı.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 10:54
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 10:54
Şinmoe Yanardağı'nda Patlama: 5.500 Metrelik Duman ve Seviye 3 Alarmı

Şinmoe Yanardağı'nda patlama: 5 bin 500 metreye ulaşan duman

Japonya'nın güneybatısındaki Kagoşima eyaletindeki Şinmoe Yanardağında patlama meydana geldi.

Olayın ayrıntıları

Kyodo ajansının aktardığına göre, Japonya Meteoroloji Ajansı yanardağda yerel saatle 04.53'te patlama olduğunu bildirdi.

Açıklamada, patlama sonucu oluşan duman bulutunun 5 bin 500 metre yüksekliğe ulaştığı ve bölge için 5 üzerinden 3. seviye alarm verildiği kaydedildi.

Ayrıca, açıklamada Miyazaki ve Kagoşima eyaletlerindeki halka kratere yaklaşmaktan kaçınma uyarısı yapıldı.

Geçmiş faaliyet

Şinmoe Yanardağı, daha önce 3 Temmuz'da patlama yaşamış; 10 Ağustos'ta yeniden faaliyete geçmiş ve o sırada 3 kilometre yüksekliğe kül püskürtmeye başlamıştı.

İLGİLİ HABERLER

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu
2
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş AA Editör Masası'nda
3
MSB: Suriye'nin İstikrarı Türkiye'nin Güvenliğiyle Doğrudan Bağlı
4
MSB: Türkiye, Suriye Hükümetinin Birlik ve Bütünlüğünü Destekleyecek
5
İsrailli Esir Aileleri Netanyahu'nun Evinde Esir Takası Talep Etti
6
Suriyeli Halit'in Çağrısı Karşılandı: Türk Kızılay Evi Onardı
7
İsrail, Ramazan'ın Başlangıcında Batı Şeria'da 11 Evi Yıktı

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım