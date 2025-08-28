Şinmoe Yanardağı'nda Patlama: 5.500 Metrelik Duman ve Seviye 3 Alarmı

Şinmoe Yanardağı'nda patlama: 5 bin 500 metreye ulaşan duman

Japonya'nın güneybatısındaki Kagoşima eyaletindeki Şinmoe Yanardağında patlama meydana geldi.

Olayın ayrıntıları

Kyodo ajansının aktardığına göre, Japonya Meteoroloji Ajansı yanardağda yerel saatle 04.53'te patlama olduğunu bildirdi.

Açıklamada, patlama sonucu oluşan duman bulutunun 5 bin 500 metre yüksekliğe ulaştığı ve bölge için 5 üzerinden 3. seviye alarm verildiği kaydedildi.

Ayrıca, açıklamada Miyazaki ve Kagoşima eyaletlerindeki halka kratere yaklaşmaktan kaçınma uyarısı yapıldı.

Geçmiş faaliyet

Şinmoe Yanardağı, daha önce 3 Temmuz'da patlama yaşamış; 10 Ağustos'ta yeniden faaliyete geçmiş ve o sırada 3 kilometre yüksekliğe kül püskürtmeye başlamıştı.