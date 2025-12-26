DOLAR
Sinop Havalimanı'nda Acil Durum Tatbikatı: Sağlık ve Güvenlik Koordinasyonu Güçlendi

Sinop Havalimanı'nda düzenlenen tatbikatla sağlık ve güvenlik koordinasyonu güçlendirildi; ekipler acil durum müdahalesi ve iş birliği eğitimi aldı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 14:09
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 14:13
Sinop Havalimanı'nda Acil Durum Tatbikatı Başarıyla Tamamlandı

Sinop Havalimanı'nda, sağlık ve güvenlik hizmetlerinin koordinasyonunu güçlendirmek amacıyla düzenlenen rutin tatbikat başarıyla tamamlandı.

Tatbikatın Amacı ve Uygulaması

Tatbikat, muhtemel acil durumlara hazırlık seviyesinin artırılması ve sağlık hizmetleri yönetiminin etkinleştirilmesi amacıyla gerçekleştirildi. Ekipler, farklı senaryolar üzerinden acil durumlara anında müdahale etme, hastaya ulaşım ve koordine çalışmayı pekiştirme konusunda eğitim aldı.

Uygulama sırasında, sağlık hizmetlerinin yanı sıra afet ve acil durum yönetimindeki iş birliğinin güçlendiği vurgulandı.

Katılımcılar

Tatbikata; Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Selim Güler, Bulaşıcı Hastalıklar Birimi Sorumlusu Dr. Berkay Işılak, Halk Sağlığı Birimi personeli ile AFAD ve Sinop Havalimanı ekipleri katıldı.

