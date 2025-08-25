Sinop Merkezli Organize Suç Operasyonu: 6 İlde 20 Şüpheli Yakalandı

Jandarma operasyonunda 643 milyon lira hareketliliği tespit edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sinop merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonlarda 20 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 11'inin tutuklandığını açıkladı.

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda operasyonun elebaşlığını H.Y'nin yürüttüğünü, zanlıların hesaplarında 643 milyon lira para hareketliliği bulunduğunu duyurdu.

"Şüphelilerin 325 vatandaşımızı mağdur ettiği tespit edildi ve 472 banka hesabına bloke konuldu. Sinop İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu Sinop merkezli Mersin, Adana, Elazığ, Gaziantep ve Hatay'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşlarımıza ait cinsel içerikli video ve görüntüleri kayda aldıkları, mağdur vatandaşlarımız ile sosyal medya uygulamaları üzerinden iletişime geçip kendilerini avukat olarak tanıtarak önceden belirledikleri banka hesaplarına para göndermelerini istedikleri, bu yöntemle elde ettikleri haksız kazancı kripto hesaplarına aktardıkları tespit edildi. Bu şahıslar hakkında savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı."

Yerlikaya ayrıca, operasyonu yürüten kurumları tebrik ederek; Sinop Valisi'ni, Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı'nı, Jandarma KOM Daire Başkanlığı'nı, Sinop İl Jandarma Komutanı'nı, jandarmayı ve MASAK çalışanlarını kutladı.

İçişleri Bakanı, "Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemiz ve operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor." ifadelerini kullandı.