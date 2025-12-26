DOLAR
Sinop Sağlıklı Hayat Merkezi: Ücretsiz Sağlık ve Danışmanlık Hizmetleri

Sinop İl Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezi, uzman kadrosuyla ücretsiz diyet, psikoloji, fizyoterapi, çocuk gelişimi, kanser tarama ve sigara bırakma hizmeti sunuyor.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 11:54
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 11:55
Sinop Sağlıklı Hayat Merkezi: Ücretsiz Sağlık ve Danışmanlık Hizmetleri

Sinop İl Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezi vatandaşlara ücretsiz destek sağlıyor

Merkezin amacı ve sunduğu hizmetler

Sinop İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Sağlıklı Hayat Merkezi, vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedefleyerek riskli davranışlar ve bağımlılıklarla mücadele ediyor. Merkez; diyetisyen, fizyoterapist, psikolog, çocuk gelişim danışmanı, Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezi ve sigara bırakma poliklinikleri ile hizmet veriyor.

Merkez Sorumlu Hekimi’nin açıklaması

Merkez Sorumlu Hekimi Dr. Filiz Karagöl şu değerlendirmeyi yaptı: “Bireylerin uzun, sağlıklı ve üretken bir yaşam sürmesini hedefliyoruz. Diyetisyenimiz kişiye özel diyet programları hazırlıyor. Psikologlarımız duygu durum bozukluğu, anksiyete, depresyon, sınav stresi ve yas dönemlerinde destek sağlıyor. Çocuk gelişim danışmanlığımız tuvalet ve uyku alışkanlıkları, okul uyum sorunları, tırnak yeme, parmak emme gibi problemler ile ergenlik dönemi sorunlarında hizmet veriyor. Sosyal hizmet birimimiz aile içi uyuşmazlıklar, madde ve alkol kullanımı konusunda yönlendirme yapıyor. Fizyoterapistlerimiz kronik hastalıklar, obezite, bel fıtığı ve duruş bozuklukları gibi durumlarda egzersiz programları uyguluyor. Sigara bırakma polikliniklerimizde bireylere ilaç desteği de sağlanıyor. Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezi’nde ise yaş gruplarına göre rahim ağzı, meme ve kolon kanseri taramaları yapılıyor. Tüm hizmetlerimiz ücretsiz olup MHRS, 182 ve aile hekimliği üzerinden randevu alınabiliyor.”

Fizyoterapistten egzersiz programı bilgileri

Fizyoterapist Ekrem Sevim merkezin egzersiz hizmetlerini anlattı: “Kurumumuzda hafif kronik rahatsızlığı olan danışanlarımıza bel ve boyun problemleri, kas zayıflığı ve kilo problemleri konusunda egzersiz danışmanlığı sağlıyoruz. Hem tüm kas gruplarını kuvvetlendirmeye yönelik hem de spesifik bölgelerde uygulanacak programlarla danışanlarımızın yaşam kalitesini artırmayı hedefliyoruz. Grup seanslarımızda 7-8 kişilik gruplara pilates ve kronik rahatsızlıklara yönelik egzersizler uygulanıyor. Bu programlar ağrıların azalmasını sağlarken, ileride yaşlılığa yönelik kas kuvvetini artırmayı da amaçlıyor.”

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

