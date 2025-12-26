Sinop’ta "Bora Geri Dönüşüm Yolunda" Tiyatrosu 2 Bin Öğrenciye Çevre Bilinci Aşıladı

Genç nesillere sürdürülebilir çevre alışkanlıkları tiyatroyla öğretildi

Sinop’ta bu yıl ikincisi düzenlenen "Bora Geri Dönüşüm Yolunda" adlı tiyatro oyunu, çocuklarda çevre bilinci oluşturmak amacıyla Gerze ve Erfelek ilçelerinde sahnelendi. Etkinlik kapsamında toplam 2 bin öğrenciye ulaşıldı.

Tiyatro, Gerze ve Erfelek’te bulunan 5 okulda 15 ayrı gösterim ile öğrencilerle buluştu. Oyunun eğitici içeriği ve interaktif anlatımı, genç izleyiciler tarafından yoğun ilgi gördü.

Gösterimlerde su tasarrufu, sıfır atık, geri dönüşümün önemi, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir bir çevre anlayışı ön plana çıkarıldı. Çocuklara, günlük yaşamlarında uygulayabilecekleri çevre dostu davranışlar tiyatronun etkileyici anlatımıyla aktarıldı.

Yetkililer, insan odaklı ve çevreye duyarlı projelerin önümüzdeki süreçte il genelinde yaygınlaştırılarak devam ettirileceğini belirtti.

