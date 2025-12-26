DOLAR
42,92 -0,18%
EURO
50,61 0,6%
ALTIN
6.214,19 -0,71%
BITCOIN
3.803.971,49 -0,86%

Sinop’ta "Bora Geri Dönüşüm Yolunda" Tiyatrosu 2 Bin Öğrenciye Çevre Bilinci Aşıladı

Sinop'ta sergilenen "Bora Geri Dönüşüm Yolunda" adlı tiyatro, Gerze ve Erfelek'te 5 okulda 15 gösterimle toplam 2 bin öğrenciye çevre bilinci aşıladı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 13:50
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 13:50
Sinop’ta "Bora Geri Dönüşüm Yolunda" Tiyatrosu 2 Bin Öğrenciye Çevre Bilinci Aşıladı

Sinop’ta "Bora Geri Dönüşüm Yolunda" Tiyatrosu 2 Bin Öğrenciye Çevre Bilinci Aşıladı

Genç nesillere sürdürülebilir çevre alışkanlıkları tiyatroyla öğretildi

Sinop’ta bu yıl ikincisi düzenlenen "Bora Geri Dönüşüm Yolunda" adlı tiyatro oyunu, çocuklarda çevre bilinci oluşturmak amacıyla Gerze ve Erfelek ilçelerinde sahnelendi. Etkinlik kapsamında toplam 2 bin öğrenciye ulaşıldı.

Tiyatro, Gerze ve Erfelek’te bulunan 5 okulda 15 ayrı gösterim ile öğrencilerle buluştu. Oyunun eğitici içeriği ve interaktif anlatımı, genç izleyiciler tarafından yoğun ilgi gördü.

Gösterimlerde su tasarrufu, sıfır atık, geri dönüşümün önemi, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir bir çevre anlayışı ön plana çıkarıldı. Çocuklara, günlük yaşamlarında uygulayabilecekleri çevre dostu davranışlar tiyatronun etkileyici anlatımıyla aktarıldı.

Yetkililer, insan odaklı ve çevreye duyarlı projelerin önümüzdeki süreçte il genelinde yaygınlaştırılarak devam ettirileceğini belirtti.

SİNOP’TA BU YIL İKİNCİSİ DÜZENLENEN "BORA GERİ DÖNÜŞÜM YOLUNDA" ADLI TİYATRO OYUNU, ÇOCUKLARDA...

SİNOP’TA BU YIL İKİNCİSİ DÜZENLENEN "BORA GERİ DÖNÜŞÜM YOLUNDA" ADLI TİYATRO OYUNU, ÇOCUKLARDA ÇEVRE BİLİNCİ OLUŞTURMAK AMACIYLA GERZE VE ERFELEK İLÇELERİNDE SAHNELENDİ. ETKİNLİK KAPSAMINDA TOPLAM 2 BİN ÖĞRENCİYE ULAŞILDI.

SİNOP’TA BU YIL İKİNCİSİ DÜZENLENEN "BORA GERİ DÖNÜŞÜM YOLUNDA" ADLI TİYATRO OYUNU, ÇOCUKLARDA...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Büyükkılıç: Akif’i Anlamak Milli Mücadelenin Ruhunu Kavramaktır
2
Melikgazi Belediyesi Restorasyonları: Kültürel Mirası Geleceğe Taşıyor
3
Zencirci: Germencik’te Kimse Yalnız Hissetmeyecek — GESA Sosyal Destek
4
Köyceğiz'de Yılın Son Sabah Namazı Buluşması — 27 Aralık 2025
5
Büyükkılıç’tan Lise Öğrencilerine Kariyer ve Gelecek Tavsiyeleri
6
Gribal Enfeksiyonlarda Antibiyotik Uyarısı: Uzm. Dr. Hasan Elmas'tan Önemli Hatırlatma
7
Sinop’ta "Bora Geri Dönüşüm Yolunda" Tiyatrosu 2 Bin Öğrenciye Çevre Bilinci Aşıladı

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı