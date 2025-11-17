Sinop'ta 17 yaşındaki Tuğba Okuyan 15 Kasım'dan beri kayıp

Sinop Eymür'de yaşayan 17 yaşındaki yüzde 50 zihinsel engelli Tuğba Okuyan, 15 Kasım Cuma günü saat 10.00 civarında evden ayrıldı; ailesi bulunmasını istiyor.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 17:10
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 17:10
Eymür köyünde aile çaresiz

Sinop’un Eymür köyünde yaşayan 17 yaşındaki Tuğba Okuyan, 15 Kasım Cuma günü saat 10.00 civarında evden çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi.

Kızının durumunu anlatan baba Mehmet Okuyan, 'Kızım o günden bu yana kayıp. Akşam Kabalı Jandarmaya durumu bildirdim. Onlar da gelip tutanak tuttu. O günden beri kızımın nerede olduğunu bilmiyorum. Kızımın bulunmasını istiyorum' dedi.

Okuyan, kızının yüzde 50 zihinsel engelli olduğunu da sözlerine ekledi. Aile, Tuğba'nın bulunması için destek ve bilgi bekliyor.

