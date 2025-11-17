Sinop'ta 17 yaşındaki Tuğba Okuyan 15 Kasım'dan beri kayıp

Eymür köyünde aile çaresiz

Sinop’un Eymür köyünde yaşayan 17 yaşındaki Tuğba Okuyan, 15 Kasım Cuma günü saat 10.00 civarında evden çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi.

Kızının durumunu anlatan baba Mehmet Okuyan, 'Kızım o günden bu yana kayıp. Akşam Kabalı Jandarmaya durumu bildirdim. Onlar da gelip tutanak tuttu. O günden beri kızımın nerede olduğunu bilmiyorum. Kızımın bulunmasını istiyorum' dedi.

Okuyan, kızının yüzde 50 zihinsel engelli olduğunu da sözlerine ekledi. Aile, Tuğba'nın bulunması için destek ve bilgi bekliyor.

SİNOP’UN EYMÜR KÖYÜ’NDE, 17 YAŞINDAKİ TUĞBA OKUYAN ADLI GENÇ KIZDAN 15 KASIM CUMA GÜNÜNDEN BERİ HABER ALINAMIYOR. GENÇ KIZIN BABASI MEHMET OKUYAN, KIZININ BULUNMASI İÇİN YETKİLİLERDEN YARDIM TALEP BEKLİYOR.