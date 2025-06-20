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Sinop'ta 82 Leylek Yavrusu Sağlık Kontrolünden Geçirildi

Sinop'un Cuma Ovası'nda 82 leylek yavrusu, sağlık kontrollerinden geçirilerek halkalandı. Proje, biyoçeşitliliğin sürdürülebilmesi amacıyla yürütülüyor.

Yayın Tarihi: 20.06.2025 20:27
Güncelleme Tarihi: 20.06.2025 20:27
Sinop'ta 82 Leylek Yavrusu Sağlık Kontrolünden Geçirildi

Sinop Cuma Ovası'nda Leylek Yavruları Sağlık Kontrolünden Geçirildi

Sinop’un Saraydüzü ilçesindeki Cuma Ovası, bu yıl 82 leylek yavrusunu ağırladı. Yavrular, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra takip edilebilmeleri için halkalandı.

Proje, Saraydüzü Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi Müdürü Orhan Okur ve Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Evrim Sönmez tarafından yürütülen "Cuma Ovası'nda Leylek Popülasyonunun Araştırılması Projesi" çerçevesinde devam ediyor.

Projede Dördüncü Yıl

Dördüncü yılına giren projede, bu yıl ovada yumurtadan çıkan leylek yavrularına halkalama işlemi gerçekleştirildi. Ekipler, 82 leylek yavrusunun sağlık kontrolünü tamamlayarak halkalama işlemini gerçekleştirdi.

Proje ekibinin çalışmalarını ziyaret eden Vali Mustafa Özarslan, Cuma Ovası’nın bitki çeşitliliğinin tüm canlılar için önemine vurgu yaptı. Özarslan, "Doğal döngünün devamı için herkese önemli sorumluluklar düşüyor. Biyoçeşitliliğin korunması çok önemli," dedi.

Başarıya İmza Attılar

Doç. Dr. Evrim Sönmez, bu yılki çalışmaların sona erdiğini belirterek, "Daha önce halkaladığımız mavi halkalı leyleğin geri dönmesi bizi çok mutlu etti," diye konuştu. Orhan Okur, dört yılda toplam 277 leylek yavrusuna halkalama işlemi uygulandığını aktardı.

Halkalama çalışmalarında Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Arzu Gürsoy Ergen ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bafra Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Arif Cemal Özsemir de yer aldı. Projeye katılım sağlayan öğrencilerle birlikte biyoçeşitliliğin korunmasına yönelik önemli bir katkıda bulundular.

Sinop’un Saraydüzü ilçesindeki Cuma Ovası'nda bu yıl yumurtadan çıkan 82 leylek yavrusu sağlık...

Sinop’un Saraydüzü ilçesindeki Cuma Ovası'nda bu yıl yumurtadan çıkan 82 leylek yavrusu sağlık kontrolünden geçirilerek takiplerinin yapılabilmesi için halkalandı.

Sinop’un Saraydüzü ilçesindeki Cuma Ovası'nda bu yıl yumurtadan çıkan 82 leylek yavrusu sağlık...

Sinop’un Saraydüzü ilçesindeki Cuma Ovası'nda bu yıl yumurtadan çıkan 82 leylek yavrusu sağlık kontrolünden geçirilerek takiplerinin yapılabilmesi için halkalandı.

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