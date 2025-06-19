Sinop'ta Ahmet Muhip Dıranas'ı Anma Etkinliği Düzenlendi

Ahmet Muhip Dıranas'ı Anma Etkinliği Sinop'ta Gerçekleştirildi

Sinop, şair Ahmet Muhip Dıranas'ı anmak için düzenlenen özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Erfelek Kaymakamlığı ve Sinop Üniversitesi işbirliği ile organize edilen etkinlik, Erfelek Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Etkinlikte Dıranas'ın Mirası Vurgulandı

Etkinlik, Dıranas'ın hayatına dair hazırlanan bir slayt gösterimi ile başladı. Vali Mustafa Özarslan, burada yaptığı konuşmada, Dıranas’ın şiirlerinin gelecek kuşaklara önemli bir miras bıraktığını belirtti. Özarslan, "Bu tür etkinliklerle değerli insanlarımızı hatırlatmak ve unutturmamak vefanın gereğidir." dedi.

Daha sonra, etkinlikte öğrenciler tarafından Dıranas’ın şiirleri okundu ve hayatına dair konuşmalar yapıldı. Vali Özarslan, kültürle iç içe yaşayan insanların önemine dikkat çekerek, "Bu etkinliklerle kültürel değerlerimizi yaşatmalıyız," ifadesini kullandı. Dıranas'ın eserlerinin yaşamaya devam edeceğini ve çocukların şairlerini tanıması gerektiğini vurguladı.

Sinop'ta, şair Ahmet Muhip Dıranas'ı anma etkinliği gerçekleştirildi. Erfelek Kaymakamlığı ve Sinop Üniversitesi iş birliğiyle Erfelek Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, şair Ahmet Muhip Dıranas'ın hayatına ilişkin konuşmalar yapıldı, şiirleri okundu.

Sinop'ta, şair Ahmet Muhip Dıranas'ı anma etkinliği gerçekleştirildi. Erfelek Kaymakamlığı ve Sinop Üniversitesi iş birliğiyle Erfelek Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, şair Ahmet Muhip Dıranas'ın hayatına ilişkin konuşmalar yapıldı, şiirleri okundu.