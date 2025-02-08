Sinop'ta Apartman Bacasında Yangın: 1 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Sinop'un Gerze ilçesinde, baca yangını korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Hamidiye Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir apartmanın bacasında yangın çıktığı ihbarı üzerine itfaiye, emniyet ve sağlık ekipleri olay yerine intikal etti.

Gerze Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik yoğun bir çalışma ile yangını kontrol altına almayı başardı. Yangın sırasında duman nedeniyle etkilenen bir kişi, sağlık ekipleri tarafından Gerze Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından bölgedeki sakinler, belediye itfaiye ve sağlık ekiplerine hızlı müdahalelerinden dolayı teşekkür etti.

Sinop'un Gerze ilçesinde, bir apartmanın bacasında çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı. İlçe merkezi Hamidiye Mahallesi'nde çıkan yangın, Gerze Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.