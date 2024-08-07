Sinop'ta Baraj Altında Kalan Ailelere Yeni Konutlar Teslim Edildi

Sinop'un Saraydüzü ilçesinde yeni konutlar teslim edildi

Sinop'un Saraydüzü ilçesindeki Boyabat Barajı nedeniyle evleri su altında kalan 42 aileye ait konutlar, kurayla hak sahiplerine teslim edildi. Yeni konutlar, devletin bu süreçte mağdur olan vatandaşlara destek olma amacıyla inşa edildi.

Kura Çekimi Noter Huzurunda Gerçekleştirildi

Konutların hak sahiplerini belirlemek için noter huzurunda kura çekimi yapıldı. Sinop Valisi Mustafa Özarslan, kura çekiminde yaptığı konuşmada, devletin, baraj çalışmasından etkilenen aileleri gözettiğini vurguladı:

"Devletimiz, Boyabat Barajı çalışmasından etkilenen vatandaşlarımızı mağdur etmemek için gerekli adımları atmıştır. Hazineye ait taşınmazlar vatandaşlarımıza tahsis edilmiştir."

Proje Detayları ve Destekçiler

Özarslan, imar planı ve parselasyon süreçlerinin başlatıldığını belirterek, 42 konutun inşasının tamamlandığını kaydetti. Projenin hayata geçirilmesinde destek veren isimlere de teşekkür etti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum, Sinop Milletvekili Nazım Maviş ve tüm Saraydüzü halkı adına şükranlarımı sunuyorum."

Programda Yer Alan İsimler

Yeni konutların teslimatına Saraydüzü Kaymakamı Ahmet Faruk Öksüz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferhat Kuran, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, İl Genel Meclisi Başkanı Ersin Yaman ve diğer yetkililer katıldı.

Sinop'un Saraydüzü ilçesinde, evleri Boyabat Barajı altında kalan 42 aileye yapımı tamamlanan konutlar teslim edildi.

Sinop'un Saraydüzü ilçesinde, evleri Boyabat Barajı altında kalan 42 aileye yapımı tamamlanan konutlar teslim edildi.