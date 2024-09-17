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Sinop'ta Bulunan Ceset, Kaybolan Kaptana Ait Çıktı

Sinop'ta denizde bulunan cesedin, Kastamonu'da kaybolan kaptana ait olduğu belirlendi. Cenazesi Kastamonu'da toprağa verilecek.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 17:03
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 17:03
Sinop'ta Bulunan Ceset, Kaybolan Kaptana Ait Çıktı

Denizde Bulunan Cesedin Kimliği Belirlendi

Sinop'un Akliman açıklarında 28 Ağustos'ta tespit edilen erkek cesedinin, Kastamonu'nun Cide ilçesinde batan bir teknenin kaptanına ait olduğu ortaya çıktı.

Cenaze Adli Tıp Kurumu'na Gönderildi

Bulunan ceset, kimlik belirleme amaçlı olarak Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan DNA analizleri sonucunda cesedin, 11 Ağustos'ta batan 'Maviş' isimli teknenin kaptanı Öztürk Kürelioğlu'na ait olduğu belirlendi.

Kaptanın Cenaze Töreni Planlandı

Kürelioğlu'nun cenazesinin 19 Eylül Perşembe günü Kastamonu'da toprağa verilmesi bekleniyor.

Facia Sonrası Kurtarma Operasyonu

Cide ilçesindeki Gideros Koyu'nun 2 mil açığında 11 Ağustos tarihinde gezintiye çıkan 6 kişi, 5 metrelik 'Maviş' isimli fiber tekne ile denize açılmıştı. Tekne batınca, içerisindeki 6 kişiden 3'ü kurtarılmış, 2 kişi ise sudan ölü olarak çıkartılmıştı. Kaptan Öztürk Kürelioğlu ise kaybolmuştu.

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Sinop'ta Bulunan Ceset, Kaybolan Kaptana Ait Çıktı

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