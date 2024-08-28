Sinop'ta Denizde Erkek Cesedi Bulundu

Sinop’un Akliman bölgesinde devriye gezen Sahil Güvenlik 72. Bot Komutanlığı ekipleri, denizde bir erkek cesedi tespit etti.

Ceset Akliman Sahiline Getirildi

Görünür olan ceset, ekipler tarafından bota alındı ve hemen Akliman sahiline getirildi. Olayın ardından Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik yetkilileri, ceset üzerinde incelemeler gerçekleştirdi.

Otopsi ve Kimlik Tespiti Çalışmaları Başlatıldı

Ceset, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırılarak otopsi işlemleri için gerekli hazırlıklar yapıldı. Bu süreçte, cesedin kimliğinin belirlenmesi amacıyla çalışmalar devam etmektedir.

Sinop'ta denizde bir erkek cesedi bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekiplerince yapılan incelemelerin ardından ceset Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sinop'ta denizde bir erkek cesedi bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekiplerince yapılan incelemelerin ardından ceset Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.