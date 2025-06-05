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Sinop'ta Devrilen Otomobildeki Karı Koca Yaralandı

Sinop'un Saraydüzü ilçesinde devrilen otomobildeki karı koca yaralandı. Kazada sürücü ve eşinin durumu hakkında bilgi verildi.

Yayın Tarihi: 05.06.2025 16:07
Güncelleme Tarihi: 05.06.2025 16:07
Sinop'ta Devrilen Otomobildeki Karı Koca Yaralandı

Sinop'ta Ağaçlık Alana Devrilen Araçta Yaralanma Olayı

Sinop'un Saraydüzü ilçesinde, ağaçlık alana devrilen otomobildeki karı koca yaralandı. Olay, Hasan Baş (78) tarafından kullanılan 57 DE 436 plakalı aracın, Karaçaygöleti köyü yakınlarında yol kenarındaki ağaçlık alana devrilmesiyle gerçekleşti.

Kaza Yerine Ekipler Sevk Edildi

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri gönderildi. Vatandaşların yardımıyla kaza yerine ulaşan ekipler, araçta sıkışan sürücü Hasan Baş ile eşi Zülviye Baş (70)'ı kurtarmak için harekete geçti.

Yaralılar Hastaneye Sevk Edildi

İtfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarılan yaralı çift, sağlık ekipleri tarafından Saraydüzü Entegre Sağlık Merkezi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Sinop'un Saraydüzü ilçesinde ağaçlık alana devrilen otomobildeki karı koca yaralandı.

Sinop'un Saraydüzü ilçesinde ağaçlık alana devrilen otomobildeki karı koca yaralandı.

Sinop'un Saraydüzü ilçesinde ağaçlık alana devrilen otomobildeki karı koca yaralandı.

Sinop'un Saraydüzü ilçesinde ağaçlık alana devrilen otomobildeki karı koca yaralandı.

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