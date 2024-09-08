Sinop'ta Feci Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı

Sinop'taki Trafik Kazası

Sinop-Boyabat kara yolunda meydana gelen üzücü bir kazada, bir kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi ise yaralandı.

Kaza Anı ve Detaylar

A.Ü. yönetimindeki 34 VM 8851 plakalı otomobil, Üzümlü mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına devrildi. Olay yerine sağlık ekipleri hızla müdahale etti.

Yaralıların Durumu

Kazada yaralanan sürücü A.Ü. ile birlikte H.D, K.Ü, N.Ö. ve T.Ö. sağlık ekipleri tarafından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne taşıdılar. Ne yazık ki yaralılardan H.D, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sinop'taki bu kaza, trafik güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.