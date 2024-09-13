Sinop'ta Feci Kaza: 3 Ölü, 3 Yaralı

Sinop'ta iki otomobilin çarpışması sonucunda 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 19:11
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 19:28
Sinop'ta Feci Kaza: 3 Ölü, 3 Yaralı

Sinop'ta Kaza: İki Otomobil Çarpıştı

Sinop'un Saraydüzü ilçesinde meydana gelen kazada, iki otomobilin çarpışması sonucu üç kişi yaşamını yitirirken, üç kişi de yaralandı.

Kaza Anı ve Müdahale Süreci

Olay, Saraydüzü-Kargı kara yolu üzerindeki Akpınar köyü kavşağında gerçekleşti. Orhan Gökçe'nin kullandığı 19 BK 518 plakalı otomobil, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 34 CDJ 509 plakalı diğer araçla çarpıştı.

Kaza sonrasında, olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri hızla sevk edildi. Saraydüzü Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, Orhan Gökçe yönetimindeki araçta sıkışan Naci ve Sati Gökçe ile diğer aracın sürücüsünü kurtarmak için çalıştı, ancak maalesef olay yerinde üç kişi yaşamını yitirdi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kaza sonrası yaralanan Orhan Gökçe ve birlikte seyahat eden Yağmur Gökçe ile Cemile Özdemir, sağlık ekipleri tarafından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay Yeri İncelemeleri

Saraydüzü Belediye Başkanı Ferdi Canoğlu, olay yerinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise hastane morguna götürüldü.

Sinop'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Sinop'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Sinop'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Sinop'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Sinop'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Sinop'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Sinop'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Sinop'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

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