Sinop’ta feci trafik kazası 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Sinop'ta otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı

Sinop’ta yaşanan trajik bir trafik kazası, ülke genelinde büyük üzüntü yarattı. Sinop-Boyabat kara yolunun 15. kilometresinde, bir otomobil ile sağlık personelinin bulunduğu hafif ticari araç çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ise yaralandı.



Kaza sonrasında hafif ticari araçta yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçtaki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaza yerinde inceleme yapan ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı. Vali Mustafa Özarslan, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferhat Kuran da kaza yerinde incelemelerde bulundu.