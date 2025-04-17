Sinop'ta Genç Çifte Faizsiz Kredi Desteği ile Düğün Sevinci

Sinop'ta, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında, faizsiz kredi desteğiyle evlenen genç çiftin nikahı kıyıldı.

Kentte yaşayan ve evlenmeye karar veren Anıl ve Sena Ünal, proje için başvuruda bulunarak, Bakanlık tarafından 150 bin lira faizsiz kredi desteği almaya hak kazandı. Ayrıca, çift, Evlilik Öncesi Eğitim Programı'ndan da faydalanarak, evlilik hayatına dair önemli bilgiler edindi.

Sinop Belediyesi'nde düzenlenen nikah törenine katılan Vali Mustafa Özarslan, aile olmanın huzur ve mutluluk getirdiğini vurguladı. Özarslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen Aile Yılının evlenecek genç çiftlere önemli katkılar sunduğunu belirtti.

Vali Özarslan, gençlere sağlanan desteklerin çeşitlilik gösterdiğini ifade ederek, "Bu kapsamda, çiftlerimize 2 yıl ödemesiz, 4 yıl vadeli 150 bin lira maddi destek sunuyoruz. Ayrıca, çiftlerimiz evlilik öncesi ve sırasında karşılaşabilecekleri zorluklar hakkında eğitim alıyorlar. Bu önemli bir değişim" dedi.

Vali Özarslan, nikah şahitliğini yaptığı genç çifti tebrik ederek mutluluklar diledi. Gelin Sena Ünal, proje sayesinde hem maddi hem de manevi destek aldıklarını belirtti. Ünal, "Çok güzel bir proje. Diğer insanların da başvuru yapmalarını öneriyorum" dedi.

Damat Anıl Ünal ise, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Sinop'ta, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hayata geçirilen "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında faizsiz kredi desteği sağlanan genç çiftin nikahı kıyıldı.

Sinop'ta, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hayata geçirilen "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında faizsiz kredi desteği sağlanan genç çiftin nikahı kıyıldı.