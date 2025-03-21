Sinop'ta Gıyabi Cenaze Namazı: Filistin İçin Kıyamdayız

Sinop'ta, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 14:57
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 15:12
Sinop'ta Gıyabi Cenaze Namazı: Filistin İçin Kıyamdayız

Sinop'ta, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında yaşamını yitiren Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Bu anlamlı etkinlik, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Sinop Şubesi tarafından cuma namazı sonrası Alaaddin Cami avlusunda gerçekleştirildi.

İHH'nin çağrısı ile bir araya gelen sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, gıyabi cenaze namazı kılarak dua etti. İHH Sinop Şube Başkanı Fatih Özcan, yaptığı açıklamada, işgalci İsrail rejiminin yıllardır Gazze ve Filistin'de büyük zulümler işlediğine dikkat çekti.

Özcan; "Siyonistlerin saldırıları sebebiyle bugüne kadar yüz binlerce insan şehit oldu. İsrail, 19 Ocak'ta varılan ateşkes anlaşmasından sonra da saldırılarına devam etti. Son olarak, ateşkesi bozan apartheid rejimi, yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını, sığındığı okulları ve sivillerin evlerini bombaladı. Bu saldırılarda, 400'den fazla Filistinli kardeşimiz şehit oldu," ifadelerini kullandı.

Özcan, sahur vaktinde ateşkesi tek taraflı olarak bozan Siyonistlerin, kadın, çocuk ve sivillere yönelik saldırılarının barbarlık olduğunu vurguladı. Gazze'de insanlık tarihinde eşine az rastlanır bir zulmün yaşandığını kaydeden Özcan, "Tüm dünya halkları tepkisini açıkça göstermelidir. Bütün İslam ülkeleri ve halkları bir araya gelip tepkisini ortaya koymalıdır. İsrail, hukuksuz işgal hareketleri ve katlettiği insanlar için uluslararası hukuk önünde hesap vermelidir," şeklinde konuştu.

Sinop'ta, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında yaşamını yitiren Filistinliler için gıyabi cenaze...

Sinop'ta, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında yaşamını yitiren Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Sinop'ta, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında yaşamını yitiren Filistinliler için gıyabi cenaze...

Sinop'ta, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında yaşamını yitiren Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

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