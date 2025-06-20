Sinop'ta Kadın Girişimci Lavanta Tarlası Kurdu

Sinop’ta Kadın Girişimcinin Lavanta Tarlası Turizmi Canlandırıyor

Sinop, kadın girişimci Janset Şanlı tarafından 30 dönümlük arazi üzerine kurulan lavanta tarlası ile turizm ve ekonomi alanında önemli bir atılım yapmaya hazırlanıyor. Bu girişim, kentin turizm potansiyeline yeni bir değer katması bekleniyor.

Lavanta Tarlalarının Sayısı Artıyor

2020 yılında ilk defa kurulan lavanta tarlalarının sayısı, her yıl artış göstermeye devam ediyor. Sinop’ta daha önce iki lavanta tarlasının açılmasının ardından, üçüncü tarlanın da tamamlandığı ifade ediliyor.

Vali Özarslan Açılışta Bulundu

Vali Mustafa Özarslan ve beraberindekiler, yeni lavanta tarlalarını hizmete açan Janset Şanlı ile birlikte tarlada hatıra fotoğrafları çektirdi. Bu güzel görüntüler, lavanta tarlasının cazibesini daha da artırdı.

Lavanta ile Yeni Bir Turizm Rotası

Janset Şanlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 30 dönüm aile arazisi üzerine kurduğu bu lavanta tarlasının, Sinop’un turizmine değer katacağına olan inancını dile getirdi. Şanlı, “Sinop mavi ve yeşil ile tanınan bir şehir. Biz buna moru da katacağız” diyerek lavanta tarlasının önemine vurgu yaptı.

Şanlı, “Lavanta, bir turizm rotası oluşturuyor. Isparta ve benzeri şehirlere yapılan ziyaretlerin yanı sıra, Sinop da bu alanda bir cazibe merkezi haline gelecektir” şeklindeki sözleri ile projenin turizm açısından ne denli önemli olduğunu belirtmiştir.

Sinop’ta, kadın girişimci tarafından 30 dönümlük arazi üzerine kurulan lavanta tarlasının kent turizmiyle ekonomisine katkı sunması hedefleniyor. Kentte, ilk kez 2020’de kurulan lavanta tarlalarının sayısı her yıl artış göstermeye devam ediyor. Kadın girişimci Janset Şanlı tarafından merkez ilçeye bağlı Sinecan köyünde kurulan tarlalarının turizmin yanı sıra kent ekonomisine de katma değer sağlaması bekleniyor.

Sinop’ta, kadın girişimci tarafından 30 dönümlük arazi üzerine kurulan lavanta tarlasının kent turizmiyle ekonomisine katkı sunması hedefleniyor. Kentte, ilk kez 2020’de kurulan lavanta tarlalarının sayısı her yıl artış göstermeye devam ediyor. Kadın girişimci Janset Şanlı tarafından merkez ilçeye bağlı Sinecan köyünde kurulan tarlalarının turizmin yanı sıra kent ekonomisine de katma değer sağlaması bekleniyor.