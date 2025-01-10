Sinop'ta Kalp Krizi Nedeniyle Hayatını Kaybeden Dr. Özcan Yılmaz Defnedildi

Sinop'ta geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren Dr. Özcan Yılmaz'ın cenazesi dualarla toprağa verildi. Rahatsızlanarak evinde fenalaşan Dr. Yılmaz, sağlık ekipleri tarafından çalıştığı Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tören Detayları

Dr. Yılmaz için hastanenin bahçesinde bir tören düzenlendi. Törene ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Yardımcısı Ali Osman Bulat, Belediye Başkanı Metin Gürbüz ve diğer yetkililer katıldı. Yılmaz'ın öz geçmişinin okunduğu etkinlikte, ardından helallik alınarak dua edildi.

Cenaze Namazı ve Defin

Törenin bitiminin ardından Dr. Yılmaz'ın cenazesi Alaaddin Camisi'ne götürüldü. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından, şehir mezarlığında defnedildi.

Sinop'ta geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren Dr. Özcan Yılmaz'ın cenazesi toprağa verildi. Evinde rahatsızlanması üzerine sağlık ekiplerince görev yaptığı Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan göz hastalıkları uzmanı Dr. Özcan Yılmaz için çalıştığı hastanenin bahçesinde tören düzenlendi.

Sinop'ta geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren Dr. Özcan Yılmaz'ın cenazesi toprağa verildi. Evinde rahatsızlanması üzerine sağlık ekiplerince görev yaptığı Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan göz hastalıkları uzmanı Dr. Özcan Yılmaz için çalıştığı hastanenin bahçesinde tören düzenlendi.