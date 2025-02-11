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Sinop'ta Kar ve Sağanak Sonrası Toprak Kayması Meydana Geldi

Sinop'un Ayancık ilçesinde etkili olan kar ve sağanak, toprak kaymasına yol açtı. Bölgeye inceleme ve temizlik çalışmaları başlatıldı.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 11:01
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 11:13
Sinop'ta Kar ve Sağanak Sonrası Toprak Kayması Meydana Geldi

Sinop'ta Kar ve Sağanak Sonrası Toprak Kayması

Sinop'un Ayancık ilçesinde, son bir haftadır etkili olan kar ve sağanak yağışlar, toprak kaymasına neden oldu. Bu süreçte düşen yağış miktarı, bölgenin zemininde kaymalara yol açtı.

Özellikle yaklaşık 200 metre yüksekliğindeki Maltepe Tepesi'nde meydana gelen toprak kayması, tepeden aşağıya doğru kayarak Yalı Mahallesi Gazhane Caddesi'ndeki evlerin ve iş yerlerinin arka tarafına kadar ulaştı.

Durumun ciddiyetini fark eden Ayancık Belediyesi ekipleri, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu ve olayın etkilerini değerlendirdiler.

Ayrıca, bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla toprak kayması sonucunda oluşan çamuru, ev ve iş yerlerinden temizlemeye çalıştı. Bu durum, bölgedeki yaşanan olumsuz koşullara karşı toplumun dayanışmasını gözler önüne serdi.

Sinop'un Ayancık ilçesinde bir haftadır etkili olan kar ve sağanak toprak kaymasına neden...

Sinop'un Ayancık ilçesinde bir haftadır etkili olan kar ve sağanak toprak kaymasına neden oldu.

Sinop'un Ayancık ilçesinde bir haftadır etkili olan kar ve sağanak toprak kaymasına neden...

Sinop'un Ayancık ilçesinde bir haftadır etkili olan kar ve sağanak toprak kaymasına neden oldu.

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