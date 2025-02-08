Sinop'ta Kaza: Yaya ve Araçtaki İki Kişi Yaralandı

Sinop'ta Üzücü Kaza

Sinop'un Gerze ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya ve otomobilde bulunan iki kişi yaralandı. Olay, Y.C.A. tarafından kullanılan 57 EE 134 plakalı otomobilin, Sinop-Samsun kara yolu Yaykıl mevkisinde C.D.'ye çarpması sonucu gerçekleşti.

Olay Yerine Hızlı Müdahale

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemeler sonucunda, kazada yaralanan C.D. ile birlikte otomobil sürücüsü Y.C.A. ve araçta yolcu olarak bulunan İ.B. ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Olayın detayları ve yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi edinilmesi bekleniyor.

Sinop’un Gerze ilçesinde otomobilin çarptığı yaya ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Sinop’un Gerze ilçesinde otomobilin çarptığı yaya ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı.