Sinop'ta Kruvaziyer Turizmiyle Yabancı Misafirler Kentin Tarihini Keşfediyor

Sinop’un Tarih ve Kültür Zenginliği Kruvaziyer Turizmiyle Tanıtılıyor

Türkiye'nin kuzey ucunda yer alan Sinop, bu yıl kruvaziyer turizmi çerçevesinde 6 bini aşkın yabancı ziyaretçiyi ağırladı. Sinop'un tarihide ve kültürel mirasında derin bir yolculuk yapmak isteyen turistler, tarihi alanları gezme fırsatı buldular.

Kruvaziyer Turizminin Önemi

2009 yılında ABD’nin Miami kentinde yapılan bir zirvede büyük gezinti gemileri ağına dahil edilen Sinop, kruvaziyer turizmine ev sahipliği yapmayı sürdürüyor. Bu sene mayıs ile ağustos ayı arasında 6 farklı kruvaziyer, bu etkileyici kenti ziyaret etti.

Kültürel Miras ve Misafirperverlik

Fatih Güzel, İl Kültür ve Turizm Müdürü, kruvaziyer turizminin Sinop için büyük önem taşıdığını ve kentin tarihinin hem Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı hem de Cumhuriyet dönemlerine dayandığını vurguladı. Güzel, "Sinop, tarihiyle ve kültürüyle eşsiz bir kent. Misafirperverliğiyle de tanınıyoruz" dedi.

Gelecek Planları