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Sinop'ta Lise Öğrencileri 'Romeo ve Juliet'i İngilizce Sahneledi

Sinop'un Erfelek ilçesinde lise öğrencileri, Shakespeare'in 'Romeo ve Juliet' oyununu İngilizce olarak sahneledi.

Yayın Tarihi: 21.05.2025 17:11
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 17:11
Sinop'ta Lise Öğrencileri 'Romeo ve Juliet'i İngilizce Sahneledi

İngiliz yazar William Shakespeare'in asırlardır sahnelenen ünlü eseri "Romeo ve Juliet", Sinop'un Erfelek ilçesinde lise öğrencileri tarafından İngilizce olarak sahnelendi. Şehit Özkan Çelikkaya Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde hayata geçirilen proje kapsamında, öğrenciler büyük bir özveriyle performans sergiledi.

Yıllık bir çalışmanın sonucunda, İngilizce öğretmeni Nermin Çakman yönetiminde hazırlanan öğrenciler, Erfelek Belediyesi Sinema Salonu'nda seyircilerle buluştu. Oyun, bir saat on dakika süren etkileyici performansları ile izleyicilerin beğenisini kazandı.

Oyun sonunda, sahneye çıkan öğrencilere ve öğretmenlerine Valilik tarafından teşekkür belgesi takdim edildi. Nermin Çakman, oyun sürecinde zaman zaman zorluklar yaşadıklarını belirterek, "Zorunluluk olmadan, sadece öğrencilerin gönüllü katılımıyla bu projeyi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz"

Oyun hazırlığı sürecinde bazı stresli anlar yaşadıklarını ifade eden Çakman, kelimelerin telaffuzunu düzeltmek için çok fazla tekrar yaptıklarını vurguladı: "Ama sonucunda, öğrencilerimizin emeğiyle harika bir iş başardık".

Tiyatro İstanbul gösterisinde yer alan 3. sınıf öğrencisi Yaren Çetinkaya, başlangıçta çekinmiş olsalar da süreç içinde kendilerine güvendikleri belirtti: "İngilizce rol beni heyecanlandırdı. Beni keşfetmemi sağladı"

Diğer bir öğrenci Berat Efe Dikmen ise, Romeo rolünü canlandırdığını belirterek, "İngilizce bilmediğimiz halde hocamız sayesinde öğrenmeye çalıştık. Sonuçta başardık"

Oyunu izlemeye gelen Vali Yardımcısı Abdullah Yüksel, Erfelek Belediye Başkanı Mehmet Uzun, ve İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci, öğrencileri başarısından dolayı tebrik etti.

İngiliz yazar William Shakespeare'in asırlardır sahnelenen oyunu "Romeo ve Juliet"i Sinop'ta lise...

İngiliz yazar William Shakespeare'in asırlardır sahnelenen oyunu "Romeo ve Juliet"i Sinop'ta lise öğrencileri İngilizce sahneledi. Erfelek ilçesinde Şehit Özkan Çelikkaya Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde hayata geçirilen proje kapsamında lise öğrencileri sahneye çıktı.

İngiliz yazar William Shakespeare'in asırlardır sahnelenen oyunu "Romeo ve Juliet"i Sinop'ta lise...

İngiliz yazar William Shakespeare'in asırlardır sahnelenen oyunu "Romeo ve Juliet"i Sinop'ta lise öğrencileri İngilizce sahneledi. Erfelek ilçesinde Şehit Özkan Çelikkaya Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde hayata geçirilen proje kapsamında lise öğrencileri sahneye çıktı.

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