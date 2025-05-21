Sinop'ta Lise Öğrencileri 'Romeo ve Juliet'i İngilizce Sahneledi

Oyun hazırlığı sürecinde bazı stresli anlar yaşadıklarını ifade eden Çakman, kelimelerin telaffuzunu düzeltmek için çok fazla tekrar yaptıklarını vurguladı: "Ama sonucunda, öğrencilerimizin emeğiyle harika bir iş başardık".

Tiyatro İstanbul gösterisinde yer alan 3. sınıf öğrencisi Yaren Çetinkaya, başlangıçta çekinmiş olsalar da süreç içinde kendilerine güvendikleri belirtti: "İngilizce rol beni heyecanlandırdı. Beni keşfetmemi sağladı" Diğer bir öğrenci Berat Efe Dikmen ise, Romeo rolünü canlandırdığını belirterek, "İngilizce bilmediğimiz halde hocamız sayesinde öğrenmeye çalıştık. Sonuçta başardık" Oyunu izlemeye gelen Vali Yardımcısı Abdullah Yüksel, Erfelek Belediye Başkanı Mehmet Uzun, ve İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci, öğrencileri başarısından dolayı tebrik etti. İngiliz yazar William Shakespeare'in asırlardır sahnelenen oyunu "Romeo ve Juliet"i Sinop'ta lise öğrencileri İngilizce sahneledi. Erfelek ilçesinde Şehit Özkan Çelikkaya Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde hayata geçirilen proje kapsamında lise öğrencileri sahneye çıktı. İngiliz yazar William Shakespeare'in asırlardır sahnelenen oyunu "Romeo ve Juliet"i Sinop'ta lise öğrencileri İngilizce sahneledi. Erfelek ilçesinde Şehit Özkan Çelikkaya Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde hayata geçirilen proje kapsamında lise öğrencileri sahneye çıktı.