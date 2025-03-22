Sinop'ta LÖSEV Uyarısı: Dolandırıcılara Dikkat!

LÖSEV, Sinop'ta para toplayan dolandırıcılara karşı vatandaşları bilgilendiriyor.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 17:17
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 17:25
Sinop'ta LÖSEV Uyarısı: Dolandırıcılara Dikkat!

Sinop'ta Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) görevlileri, LÖSEV adına para toplayan dolandırıcılara karşı vatandaşları uyararak bilinçlendirme çalışmalarına başladı.

LÖSEV Samsun İrtibat Ofisi Halkla İlişkiler personeli İmren Keskin ve LÖSEV Sosyal Hizmetler görevlisi Selin Yasemin Yılmaz, Sinop'taki vakıf komite üyeleriyle birlikte bülten ve broşür dağıtarak kamuoyunu bilgilendirdi.

Keskin, yaptığı açıklamada, “LÖSEV adının kullanılarak para toplandığını belirterek, bu tür olumsuz davranışların önüne geçmek için vatandaşlarımızı bilgilendirme çalışmaları yapıyoruz. Burada bulunan hastalarımıza ayni ve nakdi yardımlar iletiyoruz.” dedi.

Özellikle Ramazan ve Kurban Bayramı dönemlerinde kamuoyunu bilinçlendirme çabalarının arttığını vurgulayan Keskin, “Bizim ismimizi kullanarak elden para topluyorlar. Elimizde bulunan bültenleri para karşılığında satıyorlar. Bu durumu önlemek amacıyla gönüllülerimiz, hastalarımız ve üniversite öğrencilerimiz ile bir araya gelerek bültenlerimizi dağıtıyoruz.” diye ekledi.

Selin Yasemin Yılmaz ise, farkındalığın önemine dikkat çekerek, “Çocuklarımızın iyileşmesi için görünür olmak büyük bir önem taşıyor. Ramazan için özel bültenlerimiz var. Esnafımızı ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla bülten ve broşürlerimizi dağıtıyoruz. Bu konuda herkesin desteklerini bekliyoruz.” şeklinde konuştu.

Sinop'ta Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) görevlileri, LÖSEV adına para toplayanlara karşı...

Sinop'ta Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) görevlileri, LÖSEV adına para toplayanlara karşı vatandaşları uyardı.

Sinop'ta Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) görevlileri, LÖSEV adına para toplayanlara karşı...

Sinop'ta Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) görevlileri, LÖSEV adına para toplayanlara karşı vatandaşları uyardı.

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